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2016 год стал неудачным для рынка Китая

Сегодня, 08:19
2016 год стал неудачным для рынка Китая


Уходящий 2016 год оказался неудачным для рынка Китая. Юань испытал максимальное падение с 1994 года, акции падали максимальными темпами с 2011 года, цены на облигации также снижались. Тем не менее по некоторым активам стратеги видят перспективы улучшения ситуации, сообщает Bloomberg.

Юань начал этот год с более слабых, чем ожидалось, уровней, что вызвало в начале января панику по поводу валютной политики Китая и ускорило отток капитала из страны. Позднее Народный банк Китая изменил свою тактику для поддержания курса с интервенциями, контролем за движением капитала и вербальной поддержкой. Тем не менее юань завершил январь падением на 1,3% относительно предыдущего месяца, пишет портал vestifinance.ru.

Влияние валюты на настроения мировых инвесторов уменьшилось с тех пор, и динамика юаня к доллару была гораздо более последовательной. Юань снизился за восемь месяцев в этом году, включая четыре месяца из пяти последних, на 6,5% к доллару — максимальными темпами за два десятилетия. По отношению к торгово-взвешенной корзине валют динамика юаня выглядит лучше. Китайская валюта достигла 4-месячного максимума к корзине валют 20 декабря.

Участники рынка и аналитики ожидают ослабления юаня в 2017 году. Вероятность снижения курса до 7 юаней за доллар к концу I квартала оценивается в 62%, что более чем в четыре раза превышает вероятность такого ослабления три месяца назад, показали цены на опционы. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозируют, что китайская валюта завершит 2017 год на уровне 7,15 за доллар.

Индекс Shanghai Composite к концу января упал на 23% на фоне озабоченности по поводу экономических перспектив и валютной политики Китая. Позднее рынок акций медленно восстанавливался: понадобилось более девяти месяцев, чтобы усилить отскок до 20%. Однако в декабре Shanghai Composite упал на 4,6%, индекс продемонстрировал крупнейшее годовое падение с 2011 года, хотя аналитики сохраняют оптимизм. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозируют, что индекс вырастет до 3800 пунктов к концу следующего года, что соответствует росту на 23% относительно уровня закрытия четверга.

Цены на облигации Китая упали на 1,7% в декабре, поскольку усилия, направленные на снижение рисков в финансовой системе, обострили дефицит ликвидности. Доходность 10-летних гособлигаций сейчас составляет 3,05% по сравнению с 2,82% в конце прошлого года. Ставки на денежном рынке продолжат расти в I квартале 2017 года, показал опрос 24 трейдеров, инвесторов и аналитиков, проведенный агентством Bloomberg. Более половины респондентов ожидают, что распродажа на долговом рынке Китая объемом 7,9 трлн долларов продлится как минимум до конца марта.

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