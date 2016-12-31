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Космический телескоп Hubble обнаружил лазер, размером с галактику

Сегодня, 11:37
Космический телескоп Hubble обнаружил лазер, размером с галактику


То, что вы видите на приведенном снимке, является галактикой одного из достаточно распространенных видов. Однако, у этой галактики имеется одна большая и захватывающая особенность, вся она действует как один огромный лазер астрономического масштаба, лазер, который излучает не свет видимого диапазона, а когерентное микроволновое излучение. И, как всем нам известно, такие лазеры называют мазерами.

По сути, галактический мегамазер - это процесс, в котором принимают участие огромные астрономические структуры и объекты внутри галактики, такие, как облака межзвездного газа. В силу различных причин эти объекты находятся в "правильном" физическом и энергетическом состоянии для того, чтобы работать в качестве усилителя света или микроволнового излучения. И, естественно, в этой галактике имеется масса других объектов, звезд, к примеру, которые не имеют никакого отношения к процессам работы мегамазера.

Галактика, являющаяся "домом" астрономического мегамазера, носит название IRAS 16399-0937, и она находится на удалении 370 миллионов световых лет от Земли. Представленное здесь изображение этой галактики, похожей на красивый бутон космической розы, совершенно не соответствует ее высокоэнергетическому характеру. Данный снимок был сделан в различных диапазонах электромагнитного спектра при помощи разных инструментов телескопа Hubble, но "главную скрипку" в этом деле сыграли две камеры телескопа - Advanced Camera for Surveys (ACS) и Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS).

Превосходная чувствительность, высокая разрешающая способность и большой угол охвата камеры NICMOS дали ученым-астрономам уникальную возможность подробного изучения особенностей внутренней структуры галактики IRAS 16399-0937. Было найдено, что галактика имеет двойное ядро, состоящее из ядер двух галактик, которые слились воедино в далеком прошлом. Эти два космических объекта IRAS 16399N и IRAS 16399S, находятся на расстоянии 11 тысяч световых лет друг от друга и они заключены в объеме одного и того же "водоворота" космического газа . А взаимодействие этих объектов и является движущей силой этого огромного галактического мегамазера.

Оба галактических ядра, IRAS 16399N и IRAS 16399S, имеют совершенно различные характер и природу. В недрах ядра IRAS 16399S заключена область, в которой идут очень интенсивные процессы формирования новых звезд, а ядро IRAS 16399N относится к классу LINER (Low Ionization Nuclear Emission Region). Излучение от этого объекта в большей части является излучением от слабо ионизированных или нейтральных облаков, состоящих из смеси определенных видов газов. И в недрах "северного" ядра IRAS 16399N скрывается огромная черная дыра, масса которой в 100 миллионов раз превышает массу нашего Солнца.
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