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В Управлении делами президента Казахстана кадровые перестановки

Сегодня, 08:33
В Управлении делами президента Казахстана кадровые перестановки


Малик Мурзалин назначен первым заместителем Управляющего делами президента Республики Казахстан, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен первым заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан», — говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, указом президента Мурат Айтенов назначен заместителем Управляющего делами президента РК.

Также распоряжениями главы государства в связи с достижением пенсионного возраста освобождены от должности первого заместителя Управляющего делами президента Дабыр Инкербаев, от должности директора государственного учреждения «Музей Первого Президента Республики Казахстан» Алма Сагынгали.

В Управлении делами президента Казахстана кадровые перестановки

Малик Кенесбаевич Мурзалин родился 31 октября 1971 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений (1996); Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел России (2000); Школа менеджмента Йельского университета (США, 2006). Специалист по международным отношениям. Кандидат политических наук

С 1996 по 2004 годы — атташе, третий, второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики;
С 2004 по 2006 годы — руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, города Петропавловска;
С 2006 по 2008 годы — заместитель акима Северо-Казахстанской области; первый заместитель акима Северо-Казахстанской области;
С 2008 по 2009 годы — заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» города Астана;
С 2010 по 2011 годы — советник президента АО «НК «Казахстан темир жолы»; руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан;
С 2011 по 2013 годы — ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам религий;
С 2013 по 2016 годы — заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан;

Награды: Медаль «Ерен ебегі шін» (2005); Почётный деятель спорта Республики Казахстан.

В Управлении делами президента Казахстана кадровые перестановки

Мурат Дуйсенбекович Айтенов родился 30 октября 1981 года. В 2004 году окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко по специальности «организация и технология защиты информации».

С 2004 по 2006 годы — старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана;
С 2006 по 2008 годы — заведующий крестьянским двором АО «Астана — нім» УДП Республики Казахстан;
С 2008 по 2010 годы — эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК;
С 2010 по 2012 годы — заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан;
С 2012 по 2013 годы — заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан;
С 2013 по 2016 годы — руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан.


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