В Управлении делами президента Казахстана кадровые перестановки

Сегодня, 08:33

Малик Мурзалин назначен первым заместителем Управляющего делами президента Республики Казахстан, об этом сообщает пресс-служба Акорды.



«Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен первым заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан», — говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, указом президента Мурат Айтенов назначен заместителем Управляющего делами президента РК.

Также распоряжениями главы государства в связи с достижением пенсионного возраста освобождены от должности первого заместителя Управляющего делами президента Дабыр Инкербаев, от должности директора государственного учреждения «Музей Первого Президента Республики Казахстан» Алма Сагынгали.

Малик Кенесбаевич Мурзалин родился 31 октября 1971 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений (1996); Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел России (2000); Школа менеджмента Йельского университета (США, 2006). Специалист по международным отношениям. Кандидат политических наук

С 1996 по 2004 годы — атташе, третий, второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики;

С 2004 по 2006 годы — руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, города Петропавловска;

С 2006 по 2008 годы — заместитель акима Северо-Казахстанской области; первый заместитель акима Северо-Казахстанской области;

С 2008 по 2009 годы — заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» города Астана;

С 2010 по 2011 годы — советник президента АО «НК «Казахстан темир жолы»; руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан;

С 2011 по 2013 годы — ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам религий;

С 2013 по 2016 годы — заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан;

Награды: Медаль «Ерен ебегі шін» (2005); Почётный деятель спорта Республики Казахстан.



Мурат Дуйсенбекович Айтенов родился 30 октября 1981 года. В 2004 году окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко по специальности «организация и технология защиты информации».

С 2004 по 2006 годы — старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана;

С 2006 по 2008 годы — заведующий крестьянским двором АО «Астана — нім» УДП Республики Казахстан;

С 2008 по 2010 годы — эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК;

С 2010 по 2012 годы — заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан;

С 2012 по 2013 годы — заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан;

С 2013 по 2016 годы — руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан.



