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В Жамбылской области запущена новая птицефабрика

Сегодня, 08:12
В Жамбылской области запущена новая птицефабрика


В Жамбылской области начала работу птицефабрика ТОО «улие-Ата Феникс» по производству 4 тысяч тонн мяса бройлера в год. Финансирование проекта, общая стоимость которого 2 млрд тенге, осуществлялось при участии АО «КазАгроФинанс», компании в структуре холдинга «КазАгро». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе КазАгро.

Новое производство развернуто на базе старой индейководческой птицефабрики, построенной в 1978 году, но с начала 90-х годов находящейся в нерабочем состоянии.

В Жамбылской области запущена новая птицефабрика

В ходе реализации проекта осуществлен капитальный ремонт 16 птичников, складов, лаборатории, административных зданий, реконструированы убойный и комбикормовые цеха, построен инкубаторий. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2020» на сумму 547 млн тенге при строительстве объекта проложена широкая сеть коммуникационных систем: водопровод, канализация, газоснабжение, электрификация, а также возведены очистные и водозаборные сооружения.

На средства, выделенные «КазАгроФинанс», приобретены также оборудование для напольного содержания бройлеров, нагреватели для птичников, система управления птичниками, инкубационное и холодильное оборудование, оборудование для производства комбикорма, линия для убоя, приобретена необходимая спецтехника.

По словам директора компании «улие-Ата Феникс» Фариды Джунусовой, предприятие будет выпускать высококачественное мясо птицы по стандарту «Халал». Птицефабрика планирует поставки мяса на местный рынок и другие города Казахстана, поступают предложения об экспорте продукции в соседние Россию, Китай, Вьетнам.

В целом по республике нацхолдингом «КазАгро» одобрено 24 проекта по строительству птицефабрик. Их совокупная стоимость составляет 46,7 млрд тенге, а общая производственная мощность: по яйцу — 880,1 млн штук в год, по мясу птицы — 96,4 тыс. тонн в год. На сегодня из общего количества в разные годы одобренных к финансированию проектов введено в эксплуатацию 22 предприятия стоимостью 36,6 млрд тенге.

Инвестиционный портфель нацхолдинга «КазАгро» на сегодня составляет 530 инвестпроектов общей стоимостью 324 млрд тенге, количество создаваемых рабочих мест порядка 16 тыс. на период эксплуатации. Введено в эксплуатацию 496 проектов общей стоимостью 287 млрд тенге с созданием порядка 15,4 тыс. рабочих мест, из них в текущем году введено в эксплуатацию 46 инвестиционных проектов общей стоимостью 32,5 млрд тенге, создано 1390 рабочих мест.

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