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Доллар удерживается возле отметки в 333 тенге

Сегодня, 08:34
Доллар удерживается возле отметки в 333 тенге


Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 30 декабря 2016 года составил 332,94 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 332,50 тенге за доллар США, максимальный — 333,10 тенге, курс закрытия — 332,55 тенге. Объем торгов по доллару составил 36 млн 50 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 87.


Доллар удерживается возле отметки в 333 тенге

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В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 30 декабря на 11:00 составляет 335 тенге, Алматы — 337,7 тенге.

Официальный курс на 30 декабря составляет 333,28 тенге за 1 доллар США.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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