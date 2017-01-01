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Эпическое сражение армии из 4 тысяч Санта-Клаусов с армией из 11 тысяч пингвинов

Сегодня, 11:18
Эпическое сражение армии из 4 тысяч Санта-Клаусов с армией из 11 тысяч пингвинов


В предыдущей публикации мы упоминали о том, что каждый из людей выражает свое отношение к Рождеству и Новому Году в меру своих возможностей и предпочтений. Весьма оригинальный способ выражения своего отношения избрали специалисты студии Brilliant Game Studios, в недрах их компьютера произошла эпическая битва, в которой, с одной стороны принимала участие армия из 4 тысяч Санта-Клаусов, а с другой - армия из 11 тысяч пингвинов. Санта-Клаусы были вооружены "леденцовыми" палками, но "невооруженные" пингвины показали, на что способны их большие клювы наряду с некоторыми хитрыми приемами.

Сражение начинается так, как можно было предположить. Санта-Клаусы интенсивно и успешно избивают пингвинов до смерти своими палками-леденцами, а пингвины успешно атакуют армию Сант своими клювами и крыльями. Когда финал сражения носит еще неопределенный характер, армия пингвинов достает "туз из рукава", некоторые из пингвинов забираются на прилегающие скалы и сыплются оттуда как горох на голову Сантам, нанося им достаточно серьезный ущерб. И, в конце концов, существенный численный перевес и хитрые уловки пингвинов приводят к закономерному результату - к полному поражению армии Санта-Клаусов.

Следует отметить, что эта битва является демонстрацией возможностей программного игрового движка-симулятора Epic Battle Simulator. Согласно пояснению, сопровождающему видео, опубликованное на YouTube, этот движок способен определять маршрут движения и действия каждого юнита с учетом ландшафта местности, препятствий и т.п. А если вы обладаете высокоскоростным доступом в Интернет и высококачественным монитором, то вы имеете возможность просмотреть видео битвы в разрешении 4K (2160p60), что позволит рассмотреть даже самые мельчайшие детали.

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