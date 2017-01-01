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Mars Ice Home - "ледяное" убежище, которое оградит астронавтов от неблагоприятных факторов на поверхности Марса

Сегодня, 11:18
Mars Ice Home - \"ледяное\" убежище, которое оградит астронавтов от неблагоприятных факторов на поверхности Марса


Поскольку людям, которые прибудут на Марс, придется провести на поверхности по нескольку месяцев или даже лет, они будут нуждаться в надежном убежище, которое оградит их от перепадов температур и от космической радиации, пробивающейся сквозь тонкую и разреженную атмосферу планеты. Более того, для сооружения таких укрытий будет необходимо по максимуму, насколько это возможно, использовать местные материалы, ведь доставка необходимого количества состава для изготовления специального бетона с Земли является пока делом неосуществимым. Ученые и эксперты из Исследовательского центра НАСА в Лэнгли придумали простое и эффективное решение вышеупомянутой проблемы. В разработанном ими проекте укрытия Mars Ice Home в качестве основного защитного слоя используется обычный лед, полученный из воды, добытой из атмосферы Марса.

Конструкция укрытия Mars Ice Home представляет собой большой надувной тор, закрытый сверху сферическим куполом из достаточно толстого слоя льда. Все элементы конструкции, которые потребуется доставить с Земли, достаточно легки и компактны, а в конечной конструкции сооружения, кроме воды, использованы некоторые другие материалы, которые можно добыть на поверхности Красной Планеты. Кроме этого, вода, из которой будет изготовлен защитный купол, может быть позже переработана и из нее может быть получено топливо для заправки космического аппарата Mars Ascent Lander, который доставит людей с поверхности назад на орбиту.

Отметим, что данный проект не лишен ряда недостатков. Главным недостатком является то, что для извлечения необходимого количества воды из атмосферы Марса потребуется минимум 400 дней. Эта проблема может быть решена путем отправки на Марс предварительной автоматизированной экспедиции, в состав которой войдут роботы, которые создадут фундамент, накачают оболочку укрытия, соберут достаточное количество воды и построят ледяной купол за время, пока люди будут лететь к Марсу. Такой подход позволит избежать необходимости спешного возведения укрытия или закапывания глубоко под землю сразу после прибытия людей на планету.

Mars Ice Home пока еще является только захватывающим проектом, не проработанным до самых мелких деталей. Однако, он может послужить отправной точкой для других проектировщиков и специалистов, которые смогут произвести изящные и законченные решения проблем, связанных с длительным пребыванием людей на поверхности Красной Планеты.
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