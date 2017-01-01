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В 2017 году ЕАБР планирует нарастить инвестпортфель до $3,3 млрд

Сегодня, 08:34
В 2017 году ЕАБР планирует нарастить инвестпортфель до $3,3 млрд


Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрий Панкин перечислил важнейшие события 2016 года и обозначил планы на 2017 год, передает Интерфакс-Казахстан.

Дмитрий Панкин отметил, что 24 мая 2016 года совет ЕАБР утвердил обновленную стратегию банка на период с 2013 по 2017 годы. В ней были уточнены плановые показатели операционной деятельности банка, в том числе с учетом произошедших изменений в макроэкономической ситуации в регионе, девальвации валют государств-участников ЕАБР, а также пересмотра национальных и общих евразийских приоритетов в промышленной, инвестиционной и социальной политиках.

Разработаны механизмы выполнения стратегии, в том числе в части привлечения необходимого фондирования и ликвидности в национальных валютах.


В 2017 году ЕАБР планирует нарастить инвестпортфель до $3,3 млрд

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По итогам 2016 года ЕАБР ожидает чистую прибыль в размере более 160 млн долларов. Достигнуть такого результата удалось за счет трех основных факторов: сокращение резервов, оптимизация расходов и успешная работа казначейства.

На конец 2016 года активы ЕАБР составили 3,3 млрд долларов. Размер займов, предоставленных клиентам, достиг 1,5 млрд долларов, а объем выпущенных долговых ценных бумаг банка — 1,16 млрд долларов.

Капитал ЕАБР за 2016 год вырос и составил 1,66 млрд долларов.

В 2016 году подписано 19 проектов на сумму около 660 млн долларов.

На 1 декабря 2016 года текущий инвестиционный портфель банка составил 2,190 млрд долларов и включает 64 проекта в шести государствах-участниках банка. Балансовый портфель (без учета провизий и дисконтов) составил 1,744 млрд долларов. Общая сумма инвестиций банка в экономики государств-участников достигла 4,990 млрд долларов.

По обновленной стратегии ЕАБР планирует нарастить объем текущего инвестиционного портфеля к концу 2017 года до 3,3 млрд долларов. При этом концентрация деятельности на финансировании интеграционных проектов в регионе должна составлять не менее 50% от инвестиционного портфеля.

Целевой фокус проектной деятельности банка — проекты с интеграционным эффектом. Как наднациональный институт, определяя потенциальные возможности интеграционной кооперации стран, банк свяжет имеющиеся производственные цепочки в регионе, в том числе в промышленной отрасли наряду с продолжением работы по поиску и участию в инфраструктурных проектах государств-участников.

Банк планирует сосредоточить свою деятельность на поддержке проектов в энергетике, машиностроении, химической, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, инфраструктуре.

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