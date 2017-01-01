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В Павлодарской области задержаны руководители Департамента оплаты медуслуг

Сегодня, 08:21
В Павлодарской области задержаны руководители Департамента оплаты медуслуг


Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области задержаны руководитель Департамента Комитета оплаты медицинских услуг области МЗСР РК Казангапов Д. и его заместитель Аханаева Н. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки от руководителей медицинских учреждений области за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и общее покровительство.

Так, при получении очередной взятки от главных врачей поликлиники № 2 г. Экибастуз Кабылтаева С. и поликлиники № 3 г. Экибастуз Сакеновой К. и других в сумме более 200 000 тенге Казангапов Д. и Аханаева Н. задержаны антикоррупционной службой.

В настоящее время Казангапов Д., Аханаева Н., Кабылтаев С. и Сакенова К. водворены в ИВС УВД г. Павлодар.

Проводится досудебное расследование.

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