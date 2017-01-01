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Впервые в бюджет Астаны поступил 1 триллион тенге

Сегодня, 08:39
Впервые в бюджет Астаны поступил 1 триллион тенге


Позитивную динамику и достижения столицы за 2016 год аким Астаны Асет Исекешев обозначил в своем поздравительном обращении. Текст поздравления опубликован на сайте акимата.

Асет Исекешев отметил, что год был очень плодотворным для страны.

«25-летие нашей независимости мы встретили большими успехами. Благодаря мудрой политике Главы государства в эти четверть века Казахстан предстал перед всем миром сильным и миролюбивым государством», — говорится в поздравлении.

Аким также подчеркнул, что 2016 год был очень успешным для города Астаны.

«Число жителей столицы достигло 1 млн человек. Впервые в казну нашего города поступил 1 триллион тенге. Доля столицы в бюджете страны составила 18%, и город стал донором республиканского бюджета. В уходящем году сдано 2 млн кв. м жилья, что на 1,8 раза больше, чем в 2015 году. Уверен, что и в будущем году мы получим позитивную динамику во всех сферах жизнедеятельности столицы. В новом году желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых свершений, всего доброго, светлого!», — заключил Асет Исекешев.

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