Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании

Сегодня, 08:38

Бывший министр иностранных дел Ералн Идрисова назначен послом Республики Казахстан в Великобритании. Нурсултан Назарбаев поблагодарил его за проделанную работу на посту руководителя ведомства, сообщает пресс-служба Акорды.

Идрисов Ерлан Абильфаизович родился 28 апреля 1959 года. В 1981 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР; в 1992 году — дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР, специалист-международник. Владеет английским, хинди, урду, французским языками. Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол.



В 1981—1985 годы — референт-переводчик объединения «Тяжпромэкспорт» Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям, город Карачи (Пакистан);

С 1985 по 1990 годы — второй секретарь консульского отдела, первый секретарь — помощник министра, заведующий отделом печати и информации, советник по международным экономическим отношениям, заведующий отделом государственного протокола Министерства иностранных дел Казахской ССР;

В 1991 году — сотрудник группы внешней политики Посольства СССР в Индии;

С 1992 по 1995 годы — первый секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН;

В 1995—1996 годы — начальник управления стран Америки, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

В 1996—1997 годы — помощник Президента Республики Казахстан;

В 1997—1999 годы — первый заместитель министра, директор департамента, вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

С 1999 по 2002 годы — министр иностранных дел Республики Казахстан;

С января по июнь 2002 года — первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

С 2002 по 2007 годы — Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству;

С 2007 по 2012 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, в Федеративной Республике Бразилия по совместительству;

С сентября 2012 года — министр иностранных дел Республики Казахстан, переназначен — с апреля 2014 года; переназначен — с 30 апреля 2015 года и с 13 сентября 2016 года;

28 декабря 2016 года — указом президента освобожден от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Награжден орденами «рмет» и «Парасат», юбилейной медалью «азастан Республикасыны туелсіздігіне 10 жыл», юбилейной медалью «Астана», юбилейной медалью «азастан Конституциясына 10 жыл», медалью «азастан Республикасыны Парламентіне 10 жыл», юбилейной медалью «Астананы 10-жылдыы» и медалью «азастан Республикасыны туелсіздігіне 20 жыл» и Благодарностью Президента.

Женат. Супруга: Идрисова Нурилла Анарбековна (1959). Воспитывает троих детей: сыновья — Данияр (1983), Альжан (1998), дочь — Айгерим (1986).