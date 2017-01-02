Глава «Даму» покидает своё кресло, не проработав в фонде и года

Глава «Даму» покидает своё кресло, не проработав в фонде и годаСегодня, 12:27 Об этом Каныш Тулеушин объявил на своей странице в Facebook
Фото: Серикжан Ковланбаев
Каныш Тулеушин.
Ляззат Ибрагимова покинула фонд «Даму»
Председатель правления фонда «Даму» Каныш Тулеушин покидает свой пост. Об этом он написал вечером в воскресенье, 1 января, на своей странице в Facebook.
«Хотел сообщить, что я покидаю фонд «Даму» с 5 января для достижения своей следующей цели. 3 года я откладывал поступление в одну из топ-бизнес-школ мира для получения MBA. И в этом году я уже подал документы в MIT и собираюсь также подать в другие лучшие университеты мира. Для полноценной подготовки нужно много свободного времени, в конце января у меня уже первые экзамены. Поэтому я пришел к такому решению еще в октябре месяце прошлого года, согласовал с руководством правительства и холдинга «Байтерек» и получил одобрение», - написал Тулеушин.
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Он сообщил, что за время совей работы выявил пять актуальных проблем и потребностей МСБ Казахстана:
1) длительность получения решения по кредиту от банка,
2) большой пакет документов при обращении за кредитом,
3) потребность в дешевом и длинном финансировании,
4) интерес к новым продуктам и предложениям от фонда «Даму»,
5) отраслевые ограничения по программам поддержки.
«Мы отреагировали на пожелания наших клиентов и уже с первой половины года начали внедрять изменения», - добавил глава «Даму» и пообещал «всегда продвигать политику поддержки МСБ, где бы не работал».
Напомним, Каныш Тулеушин был назначен на должность председателя правления фонда «Даму» решением совета директоров холдинга «Байтерек» 1 февраля 2016. До назначения он занимал должность управляющего директора - члена правления «Байтерека». На посту главы «Даму» Тулеушин сменил Ляззат Ибрагимову, которая была назначена заместителем председателя правления холдинга «Байтерек».
Каныш Тулеушин является выпускником программы «Болашак». В 2006 с отличием окончил Университет Оксфорд Брукс (Оксфорд, Великобритания) со степенью магистра инновационного менеджмента. Имеет также диплом с отличием Евразийского национального университета по специальности финансы и кредит.
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Свою трудовую деятельность начал с должности бухгалтер-операционист в АО «Темирбанк» в 2004. В последующем был назначен в этом же банке начальником расчетно-кассового отдела. В разные годы был консультантом в АО «Национальный центр научно-технической информации», главным экспертом в АО «Центр развития торговой политики». В 2007 возглавил управление инновационной политики в Министерстве индустрии и торговли РК. С 2008 по 2011 трудился в администрации президента РК. В 2011 был назначен вице-министром индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С 2013 занимал должность управляющего директора-члена правления холдинга «Байтерек».
В разные года проходил обучение и тренинги в Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета совместно со Школой государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура по теме «Государственная политика и управление», тренинг ЮНИДО, Австрия по теме «Будущее обрабатывающей промышленности», тренинги Бизнес-школы «Ernst&Young» по темам финансовому моделированию, оценке бизнеса, мини МВА, финансовым анализам и оценке инвестиционных проектов.
Награжден грамотой президента Республики Казахстан. Лауреат республиканской премии «Жастар». Награжден медалью «20 лет независимости Республики Казахстан».