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Казахстан начинает жить по новому бюджету

Сегодня, 08:21
Казахстан начинает жить по новому бюджету


В Казахстане вступил в силу закон «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы». Согласно документу, дефицит республиканского бюджета составит в 2017 году 578,1 млрд тенге, или 1,2% к ВВП, в 2018—2019 годах запланировано его снижение до 1% к ВВП, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Доходы республиканского бюджета на будущий год, без учета трансфертов, утверждены в сумме 4,338 трлн тенге, на 2018 год — 4,562 трлн тенге, на 2019 год — 4,877 трлн тенге. Расходы составят 8,563 трлн тенге, 8,368 трлн тенге и 8,746 трлн тенге соответственно.

В 2017 году из Нацфонда планируется привлечь целевой трансферт в размере 441,6 млрд тенге, из ранее одобренных 720 млрд тенге, на финансирование госпрограммы «Нурлы жол». Оставшиеся 278,4 млрд тенге зарезервированы в Нацфонде, их использование будет рассмотрено при уточнении бюджета с учетом складывающейся ситуации в экономике.

Ежегодный гарантированный трансферт из Нацфонда на 2017−2019 годы предусмотрен в размере 2,880 трлн тенге.

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 1,9% в 2017 году с последующим увеличением до 3,1% в 2021 году. Номинальный ВВП вырастет за пять лет с 48,4 трлн тенге до 63,6 трлн тенге. ВВП на душу населения прогнозируется на уровне $7,5 тыс. в 2017 году с ростом до $10 тыс. в 2021 году.

Среднегодовые темпы роста в промышленности составят 2,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности — 2,1%, в горнодобывающей — 2,2%. Среднегодовой прирост объемов валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 3%, строительной отрасли — 3,6%.

Экспорт предполагается в объеме $40,2 млрд в 2017 году с увеличением за пять лет до $53,3 млрд, импорт — с $29,1 млрд до $38,2 млрд.

Среднегодовой уровень инфляции будет находиться в пределах 6−8% в 2017 году с последующим снижением до 3−4% к 2021 году.

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