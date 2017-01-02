Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН

Сегодня, 08:33

Казахстан с 1 января 2017 года приступил к исполнению своих обязанностей непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

В июне 2016 года делегаты 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН. В их числе был и Казахстан, который набрал 138 голосов. Срок полномочий вновь избранных непостоянных членов Совета — два года. Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. Великобритания, Китайская Народная Республика, Франция, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.

Ранее в обращении к народу президент Нурсултан Назарбаев сказал, что избрание Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН — историческое достижение.

«Это успех не только нашей страны, но и всего субрегиона Центральной Азии, который никогда раньше не был представлен в органе, отвечающем за международный мир и безопасность. Казахстан избран членом Совета безопасности ООН на предстоящие два года. Это будет непростой период в международных отношениях. Это видно по сегодняшним дням. Наряду с застарелыми конфликтами, мир столкнулся с небывалым размахом новых угроз безопасности. Мы внесем свой весомый вклад в поиск решений глобальных проблем. Стабильный и безопасный мир — это то, чего мы хотим для всех своих граждан. Именно поэтому Казахстан воспользуется своим шансом сделать будущее более уверенным и благополучным. Мы намерены заострить внимание глобального сообщества на наших инициативах. Они нацелены на построение мира, свободного от ядерного оружия и вируса войн и конфликтов. Казахстан будет работать над достижением этой благородной цели к столетию ООН в 2045 году», — сказал тогда глава государства.

Также он отметил, что Казахстан займется продвижением антитеррористических инициатив, выдвинутых на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году.

«Казахстан также придаст импульс решению вопросов водной, энергетической и продовольственной безопасности. Все это насущные вопросы, которые касаются каждого. Участие в решении ключевых проблем современности открывает перед нами возможности для развития отношений со многими странами и регионами», — обозначил задачи президент.