Новости / Государство

Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы

Сегодня, 08:32
Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы


31 декабря в 23−12 по времени Астаны казахстанские туристы на борту авиакомпании СКАТ вылетели из аэропорта Шарджи (ОАЭ) в город Алматы. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игалиев.

Ранее министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек проинформировал, что вопрос вывоза казахстанских туристов практически решен.

«Несмотря на возникший транспортный коллапс в Эмиратах, многие наши туристы возвратились домой, оставшиеся казахстанцы рассажены по ближайшим рейсам из Астаны и Алматы в Шарджу, а также из Шарджи в Казахстан. При этом, хочу отметить слаженную совместную работу оперативного штаба, туроператоров, авиакомпаний, представителей СМИ. К примеру, вчера национальный авиаперевозчик Air Astana поменял воздушное судно, которое должен был лететь в ОАЭ, на более вместимое для вывоза казахстанских туристов на отдых в ОАЭ. Авиакомпания SCAT для решения проблемы в кратчайшие сроки готова была организовать дополнительный рейс. Журналисты круглосуточно следили за ситуацией и информировали население», — написал министр.

Как сообщалось, 29 декабря из-за сильного тумана в аэропорту города Шарджа были отменены все вылеты и прилеты. По данным «Эйр Арабия», 29 декабря 2016 года из Шарджи должны был вылететь рейс в Алматы (180 человек). Этот рейс был отменен. Также авиакомпания отменила два рейса из Астаны и Алматы в Шарджу (должны были вылететь 300 пассажиров, в том числе около 50 транзитных пассажиров через Шарджу на Коломбо (Шри-Ланка).

  • Просмотров: 23
Похожие материалы
  • В МИР РК уточнили данные по рейсам в Турцию В МИР РК уточнили данные по рейсам в Турцию
  • Казахстан отменил рейсы в Турецкую Республику Казахстан отменил рейсы в Турецкую Республику
  • Казахстан отменил рейсы в Турцию Казахстан отменил рейсы в Турцию
  • Эйр Астана возместит стоимость билетов пассажирам рейса КС 940 Эйр Астана возместит стоимость билетов пассажирам рейса КС 940
  • Комиссия расследует инцидент с самолетом Bek Air Комиссия расследует инцидент с самолетом Bek Air
    • Отзывы читателей
    Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Государство Сегодня, 08:38
    Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Государство Сегодня, 08:33
    Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Государство Сегодня, 08:32
    ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн Государство Сегодня, 08:27
    Казахстан начинает жить по новому бюджету Казахстан начинает жить по новому бюджету Государство Сегодня, 08:21
    В Актау из-за пожара в помещении КСК одного из домов эвакуированы 30 человек В Актау из-за пожара в помещении КСК одного из домов эвакуированы 30 человек Новости Сегодня, 02:00
    В 2016 году в Казахстане открыли 68 новых детских садов и 88 школ В 2016 году в Казахстане открыли 68 новых детских садов и 88 школ Новости Сегодня, 02:00
    Брэд Питт о новогодних торжествах: Это худшие праздники в моей жизни Брэд Питт о новогодних торжествах: Это худшие праздники в моей жизни Новости Сегодня, 02:00
    Более 1,5 тысячи человек задействованы в уборке снега в Астане Более 1,5 тысячи человек задействованы в уборке снега в Астане Новости Сегодня, 02:00
    Актюбинские автомобилисты выстроили Актюбинские автомобилисты выстроили "елку" из машин Новости Сегодня, 02:00
    Ученые создали самого маленького снеговика на свете Ученые создали самого маленького снеговика на свете KnowHow Вчера, 11:18
    Эпическое сражение армии из 4 тысяч Санта-Клаусов с армией из 11 тысяч пингвинов Эпическое сражение армии из 4 тысяч Санта-Клаусов с армией из 11 тысяч пингвинов KnowHow Вчера, 11:18
    Mars Ice Home - Mars Ice Home - "ледяное" убежище, которое оградит астронавтов от неблагоприятных факторов на поверхности Марса KnowHow Вчера, 11:18
    Впервые в бюджет Астаны поступил 1 триллион тенге Впервые в бюджет Астаны поступил 1 триллион тенге Государство Вчера, 08:39
    Главными целями киберпреступников станут устройства интернета вещей Главными целями киберпреступников станут устройства интернета вещей Государство Вчера, 08:36
    Доллар удерживается возле отметки в 333 тенге Доллар удерживается возле отметки в 333 тенге Государство Вчера, 08:34
    В 2017 году ЕАБР планирует нарастить инвестпортфель до $3,3 млрд В 2017 году ЕАБР планирует нарастить инвестпортфель до $3,3 млрд Государство Вчера, 08:34
    В Павлодарской области задержаны руководители Департамента оплаты медуслуг В Павлодарской области задержаны руководители Департамента оплаты медуслуг Государство Вчера, 08:21
    В 2017 году Apple сократит производство iPhone В 2017 году Apple сократит производство iPhone Новости Вчера, 02:01
    Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154 Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154 Новости Вчера, 02:00