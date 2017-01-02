Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы

Сегодня, 08:32

31 декабря в 23−12 по времени Астаны казахстанские туристы на борту авиакомпании СКАТ вылетели из аэропорта Шарджи (ОАЭ) в город Алматы. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игалиев.

Ранее министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек проинформировал, что вопрос вывоза казахстанских туристов практически решен.

«Несмотря на возникший транспортный коллапс в Эмиратах, многие наши туристы возвратились домой, оставшиеся казахстанцы рассажены по ближайшим рейсам из Астаны и Алматы в Шарджу, а также из Шарджи в Казахстан. При этом, хочу отметить слаженную совместную работу оперативного штаба, туроператоров, авиакомпаний, представителей СМИ. К примеру, вчера национальный авиаперевозчик Air Astana поменял воздушное судно, которое должен был лететь в ОАЭ, на более вместимое для вывоза казахстанских туристов на отдых в ОАЭ. Авиакомпания SCAT для решения проблемы в кратчайшие сроки готова была организовать дополнительный рейс. Журналисты круглосуточно следили за ситуацией и информировали население», — написал министр.

Как сообщалось, 29 декабря из-за сильного тумана в аэропорту города Шарджа были отменены все вылеты и прилеты. По данным «Эйр Арабия», 29 декабря 2016 года из Шарджи должны был вылететь рейс в Алматы (180 человек). Этот рейс был отменен. Также авиакомпания отменила два рейса из Астаны и Алматы в Шарджу (должны были вылететь 300 пассажиров, в том числе около 50 транзитных пассажиров через Шарджу на Коломбо (Шри-Ланка).