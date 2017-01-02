Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна

Сегодня, 12:31В Солнечной системе имеется не очень много вещей, относительно природы которых выдвинуто столь большое количество весьма необычных теорий, как о природе загадочного Большого гексагона (шестиугольника) Сатурна. Эти теории охватывают широкий ряд причин возникновения этой атмосферной аномалии, начиная от существования "окна" в другое измерение и заканчивая деятельностью инопланетян, куда же без них… Однако ученые, занимающиеся изучением Сатурна, все больше и больше убеждаются в том, что в этой аномалии нет ничего сверхъестественного, и новый снимок, сделанный космическим аппаратом Cassini с близкой дистанции только добавляет им в этом уверенности.Космический аппарат Cassini в настоящее время находится в процессе перехода на новую орбиту, которая будет "задевать" край кольцевой системы Сатурна. И в апреле этого года аппарат совершит "героический и безрассудный" нырок через край самого последнего кольца. Этот "подвиг" станет одним из заключительных аккордов научной миссии космического аппарата, который находится в космосе уже 12 лет, а финалом миссии станет погружение аппарат в атмосферу газового гиганта, где он прекратит свое существование. "Пламенное" завершение миссии запланировано на сентябрь этого года, но до того времени аппарат Cassini около 20 раз пересечет плоскость колец Сатурна, собирая каждый раз большое количество бесценных научных данных.В настоящее время Сатурн и Солнце расположены таким образом, что северное полушарие планеты освещается солнечным светом, обеспечивая идеальные условия для съемки. Этим воспользовалось руководство миссии, которое задействовало широкоугольную камеру аппарат Cassini, которая сделала снимок шестиугольника Сатурна в почти инфракрасном диапазоне света. В центре шестиугольника черным пятном выделяется полярный вихрь, который вращается с достаточно высокой скоростью. Разница в скорости вращения вихря и ветров, которые замедляются в области более низких широт, приводит к появлению маленьких, но очень мощных штормов, называемых "атмосферными водоворотами". Эти шторма четко видны как более темные пятна, разбросанные по шестиугольнику и по прилегающей к нему более светлой области.Ответ на вопрос, что служит причиной возникновения Большого гексагона Сатурна, ученые ищут уже в течение нескольких десятилетий. Массу полезной информации относительно этого принесли людям в 1980-х годах космические аппараты миссии Voyager. И сейчас самой правдоподобной считается теория, определяющая то, что газы атмосферы Сатурна в силу особенностей окружающей среды ведут себя в районе полюса планеты как вращающаяся жидкость, а не как массы газа. И нечто подобное шестиугольнику Сатурна ученые получали в гораздо меньшем масштабе, внутри пробирок в лабораторных условиях.Так что, то, что вы видите на приведенном выше снимке, не имеет никакого отношения ни к инопланетянам, ни к сверхъестественному, это работа физики в чистом виде, точнее, раздела физики под названием гидрогазодинамика.