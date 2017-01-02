Возбуждено уголовное дело по факту обрушения дома в посёлке Шахан

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения дома в посёлке ШаханСегодня, 11:23 Об этом сообщили официальные лица в понедельник, 2 января
Фото: Казинформ
Многоэтажка обрушилась под Шахтинском, есть погибшие
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения дома в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия. «По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании по статье 292 ч. 3 УК РК - Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей», - сказали в пресс-службе ДВД Карагандинской области.
Как сообщалось, из-под завалов извлекли тела 9 погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, из них двое - дети 2016 и 2010 годов рождения. Извлечен живой мужчина 32 лет.
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- Причиной обрушения дома стал взрыв котла. В Шахане ряд домов отапливается автономными системами отопления. Эта котельная находилась на балансе домового комитета, - сказал аким области Нурмухамбет Абдибеков в интервью журналистам. Он сообщил, что создана областная комиссия по ликвидации и выяснению причин ЧС. По его словам, планируется создание республиканской комиссии. На месте ЧС продолжаются поисково-спасательные работы.
- Задача полностью завершить разбор завала, чтобы определится по людям, - подчеркнул глава региона. Предположительно, под завалом остается один человек. По имеющимся данным, в доме проживало 118 человек, в обрушившимся подъезде на момент ЧС находилось порядка 30 человек. Жители дома эвакуированы, в основном по родственникам. Кроме того, при необходимости предоставлена возможность поселиться в здании детсада.
Напомним, 1 января 2017 в 22.40 в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. Спасено 4 человека, из них 2 - дети. Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. На месте организованы подвижные пункты обогрева как для граждан, так и для личного состава.