Новости

Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году

Сегодня, 02:00
None
  • Просмотров: 16
Отзывы читателей
Будущее Башара Асада должно стать одним из вопросов на переговорах в Астане Будущее Башара Асада должно стать одним из вопросов на переговорах в Астане Новости Сегодня, 02:00
Билл Гейтс выделил 140 миллионов долларов на разработки в сфере борьбы с ВИЧ Билл Гейтс выделил 140 миллионов долларов на разработки в сфере борьбы с ВИЧ Новости Сегодня, 02:00
Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году Новости Сегодня, 02:00
Американец выжил после теракта в Стамбуле благодаря мобильному телефону Американец выжил после теракта в Стамбуле благодаря мобильному телефону Новости Сегодня, 02:00
Авиакомпании восстанавливают расписание вылетов из Шарджи в Астану и Алматы Авиакомпании восстанавливают расписание вылетов из Шарджи в Астану и Алматы Новости Сегодня, 02:00
Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320 Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320 KnowHow Вчера, 12:32
Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете KnowHow Вчера, 12:32
Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна KnowHow Вчера, 12:31
Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Государство Вчера, 08:38
Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Государство Вчера, 08:33
Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Государство Вчера, 08:32
ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн Государство Вчера, 08:27
Казахстан начинает жить по новому бюджету Казахстан начинает жить по новому бюджету Государство Вчера, 08:21
В Актау из-за пожара в помещении КСК одного из домов эвакуированы 30 человек В Актау из-за пожара в помещении КСК одного из домов эвакуированы 30 человек Новости Вчера, 02:00
В 2016 году в Казахстане открыли 68 новых детских садов и 88 школ В 2016 году в Казахстане открыли 68 новых детских садов и 88 школ Новости Вчера, 02:00
Брэд Питт о новогодних торжествах: Это худшие праздники в моей жизни Брэд Питт о новогодних торжествах: Это худшие праздники в моей жизни Новости Вчера, 02:00
Более 1,5 тысячи человек задействованы в уборке снега в Астане Более 1,5 тысячи человек задействованы в уборке снега в Астане Новости Вчера, 02:00
Актюбинские автомобилисты выстроили Актюбинские автомобилисты выстроили "елку" из машин Новости Вчера, 02:00
Ученые создали самого маленького снеговика на свете Ученые создали самого маленького снеговика на свете KnowHow 1-01-2017, 11:18
Эпическое сражение армии из 4 тысяч Санта-Клаусов с армией из 11 тысяч пингвинов Эпическое сражение армии из 4 тысяч Санта-Клаусов с армией из 11 тысяч пингвинов KnowHow 1-01-2017, 11:18