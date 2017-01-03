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Статьи
Forbes Woman рекомендует: навострить лыжи
Сегодня, 10:03
Просмотров: 22
Отзывы читателей
Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз
KnowHow
Сегодня, 11:38
Марсоход Curiosity сделал снимки скал с необычным для Марса фиолетовым цветом
KnowHow
Сегодня, 11:38
Искусственный интеллект будет "слушать" шум машин и механизмов с целью выявления возникающих неисправностей
KnowHow
Сегодня, 11:37
Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шахтинске
Государство
Сегодня, 08:34
WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах
Государство
Сегодня, 08:31
Каныш Тулеушин уходит из Фонда «Даму»
Государство
Сегодня, 08:29
ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле
Государство
Сегодня, 08:15
Кайрат Карманов получил новую должность
Государство
Сегодня, 08:15
Будущее Башара Асада должно стать одним из вопросов на переговорах в Астане
Новости
Сегодня, 02:00
Билл Гейтс выделил 140 миллионов долларов на разработки в сфере борьбы с ВИЧ
Новости
Сегодня, 02:00
Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году
Новости
Сегодня, 02:00
Американец выжил после теракта в Стамбуле благодаря мобильному телефону
Новости
Сегодня, 02:00
Авиакомпании восстанавливают расписание вылетов из Шарджи в Астану и Алматы
Новости
Сегодня, 02:00
Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320
KnowHow
Вчера, 12:32
Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете
KnowHow
Вчера, 12:32
Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна
KnowHow
Вчера, 12:31
Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании
Государство
Вчера, 08:38
Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН
Государство
Вчера, 08:33
Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы
Государство
Вчера, 08:32
ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн
Государство
Вчера, 08:27