ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле

Сегодня, 08:15

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в ряде стран, сообщает Reuters.

«В продолжение благословенных операций, которые „Исламское государство“ проводит против Турции, воин халифата совершил атаку на один из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой вероотсупнический праздник», — говорится в заявлении террористической группировки.

Как передает Lenta.ru, в результате вооруженного нападения на ночной клуб, совершенного в воскресенье, 1 января, погибло 39 человек. По свидетельствам очевидцев, преступник был одет в костюм Санта-Клауса. Среди них 16 иностранцев, в том числе граждане Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии, в том числе одна гражданка России. Еще 69 человек получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Кыргызстана, связанного с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена во многих странах как террористическая организация).