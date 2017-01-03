Новости / KnowHow

Искусственный интеллект будет "слушать" шум машин и механизмов с целью выявления возникающих неисправностей

Сегодня, 11:37
Искусственный интеллект будет \"слушать\" шум машин и механизмов с целью выявления возникающих неисправностей


Водители, следящие за своими автомобилями, во время езды тщательно прислушиваются ко всем звукам, издаваемым автомобилем, ведь малейший стук, вибрация или посторонний шум говорят о том, что что-то идет не так и наступила пора посетить ремонтную мастерскую. Но во время таких спонтанных или плановых проверок даже квалифицированные мастера пропускают множество проблем, большинство которых начало "зарождаться" только недавно. Специалисты израильской компании 3DSignals придумали и реализовали свой вариант решения проблемы диагностики состояния различных машин и механизмов. Созданная ими система искусственного интеллекта, использующая принципы глубинного машинного изучения, вслушивается в звуки, издаваемые этими механизмами, и выискивает в них характерные признаки зарождающихся неисправностей.

Напомним нашим читателям, что алгоритмы глубинного машинного изучения работают, в основном, на базе искусственных нейронных сетей. Эти нейронные сети способны самообучаться прямо в процессе работы, пропуская соответствующие данные через многократные слои искусственных нейронов и становясь все лучше и лучше при выполнении ими определенных задач.

Каждому своему клиенту компания 3DSignals устанавливает ультразвуковые микрофоны на контролируемое оборудование. Эти микрофоны способны регистрировать акустические колебания в диапазоне практически от 0 до 100 кГц, в то время как ухо человека воспринимает колебания в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Данные, собираемые этими микрофонами, передаются в облачный сервис, где их обработкой занимаются специально выделенные для этого участки глобальной нейронной сети. А ответственный персонал клиента может в любое время проверить состояние своей машины при помощи мобильного телефона или планшетного компьютера.

Искусственный интеллект будет \"слушать\" шум машин и механизмов с целью выявления возникающих неисправностей


Подавляющее большинство нынешних клиентов компании 3DSignals относятся к сектору энергетики и тяжелой промышленности, контролируя при помощи облачного сервиса состояние турбин гидроэлектростанций и крупногабаритного металлообрабатывающего оборудования. При этом, используемое сейчас компанией 3DSignals аналитическое программное обеспечение не использует искусственный интеллект, оно пока еще основано на моделировании физики действия определенных механических узлов сложных машин.

Но все новые клиенты компании уже подключаются к системе с искусственным интеллектом, которая обладает более широкими функциональными возможностями, но требует для работы предварительного обучения. Некоторая часть нейронных сетей находится сейчас в процессе обучения и может указать специалистам лишь на присутствие необычных звуков и шумов в работе машин. Но уже есть ряд нейронных сетей, которые успешно закончили обучение, и эти сети способны сказать специалистам более точные данные (до 98 процентов) о характере и природе возникших проблем.

В настоящее время компания 3DSignals ведет переговоры с несколькими потенциальными клиентами, компаниями, планирующими в будущем развернуть сети самоуправляемых такси-роботов. "Пассажир такого такси никогда не будет даже и думать о техническом состоянии автомобиля. В таком случае автомобиль должен уметь сам определить наличие предпосылок к возникновению неисправности и вовремя прибыть в ремонтную мастерскую, где он пройдет соответствующее обслуживание" - рассказывает Яир Лави (Yair Lavi), соучредитель компании 3DSignals, - "И наша компания предоставит такую возможность всем клиентам, независимо от того, в каком уголке земного шара они находятся, и от количества автомобилей в их автопарке".
  • Просмотров: 16
Похожие материалы
  • Искусственный интеллект в будущем может стать более точной и объективной заменой людей-судей Искусственный интеллект в будущем может стать более точной и объективной заменой людей-судей
  • Компания Google планирует научить искусственный интеллект творить произведения искусства Компания Google планирует научить искусственный интеллект творить произведения искусства
  • Компания Google разработала собственный специализированный процессор, предназначенный для систем искусственного интеллекта Компания Google разработала собственный специализированный процессор, предназначенный для систем искусственного интеллекта
  • Создан экономичный нейрочип, который может снабдить искусственным интеллектом смартфоны и портативную электронику Создан экономичный нейрочип, который может снабдить искусственным интеллектом смартфоны и портативную электронику
  • Разработана система искусственного интеллекта, способная следить за Разработана система искусственного интеллекта, способная следить за "здоровьем" машин и механических систем любой сложности
    • Отзывы читателей
    Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз KnowHow Сегодня, 11:38
    Марсоход Curiosity сделал снимки скал с необычным для Марса фиолетовым цветом Марсоход Curiosity сделал снимки скал с необычным для Марса фиолетовым цветом KnowHow Сегодня, 11:38
    Искусственный интеллект будет Искусственный интеллект будет "слушать" шум машин и механизмов с целью выявления возникающих неисправностей KnowHow Сегодня, 11:37
    Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шахтинске Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шахтинске Государство Сегодня, 08:34
    WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах Государство Сегодня, 08:31
    Каныш Тулеушин уходит из Фонда «Даму» Каныш Тулеушин уходит из Фонда «Даму» Государство Сегодня, 08:29
    ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле Государство Сегодня, 08:15
    Кайрат Карманов получил новую должность Кайрат Карманов получил новую должность Государство Сегодня, 08:15
    Будущее Башара Асада должно стать одним из вопросов на переговорах в Астане Будущее Башара Асада должно стать одним из вопросов на переговорах в Астане Новости Сегодня, 02:00
    Билл Гейтс выделил 140 миллионов долларов на разработки в сфере борьбы с ВИЧ Билл Гейтс выделил 140 миллионов долларов на разработки в сфере борьбы с ВИЧ Новости Сегодня, 02:00
    Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году Новости Сегодня, 02:00
    Американец выжил после теракта в Стамбуле благодаря мобильному телефону Американец выжил после теракта в Стамбуле благодаря мобильному телефону Новости Сегодня, 02:00
    Авиакомпании восстанавливают расписание вылетов из Шарджи в Астану и Алматы Авиакомпании восстанавливают расписание вылетов из Шарджи в Астану и Алматы Новости Сегодня, 02:00
    Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320 Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320 KnowHow Вчера, 12:32
    Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете KnowHow Вчера, 12:32
    Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна KnowHow Вчера, 12:31
    Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Государство Вчера, 08:38
    Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Государство Вчера, 08:33
    Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Государство Вчера, 08:32
    ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн Государство Вчера, 08:27