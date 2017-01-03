Искусственный интеллект будет "слушать" шум машин и механизмов с целью выявления возникающих неисправностей

Сегодня, 11:37Водители, следящие за своими автомобилями, во время езды тщательно прислушиваются ко всем звукам, издаваемым автомобилем, ведь малейший стук, вибрация или посторонний шум говорят о том, что что-то идет не так и наступила пора посетить ремонтную мастерскую. Но во время таких спонтанных или плановых проверок даже квалифицированные мастера пропускают множество проблем, большинство которых начало "зарождаться" только недавно. Специалисты израильской компании 3DSignals придумали и реализовали свой вариант решения проблемы диагностики состояния различных машин и механизмов. Созданная ими система искусственного интеллекта, использующая принципы глубинного машинного изучения, вслушивается в звуки, издаваемые этими механизмами, и выискивает в них характерные признаки зарождающихся неисправностей.Напомним нашим читателям, что алгоритмы глубинного машинного изучения работают, в основном, на базе искусственных нейронных сетей. Эти нейронные сети способны самообучаться прямо в процессе работы, пропуская соответствующие данные через многократные слои искусственных нейронов и становясь все лучше и лучше при выполнении ими определенных задач.Каждому своему клиенту компания 3DSignals устанавливает ультразвуковые микрофоны на контролируемое оборудование. Эти микрофоны способны регистрировать акустические колебания в диапазоне практически от 0 до 100 кГц, в то время как ухо человека воспринимает колебания в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Данные, собираемые этими микрофонами, передаются в облачный сервис, где их обработкой занимаются специально выделенные для этого участки глобальной нейронной сети. А ответственный персонал клиента может в любое время проверить состояние своей машины при помощи мобильного телефона или планшетного компьютера.Подавляющее большинство нынешних клиентов компании 3DSignals относятся к сектору энергетики и тяжелой промышленности, контролируя при помощи облачного сервиса состояние турбин гидроэлектростанций и крупногабаритного металлообрабатывающего оборудования. При этом, используемое сейчас компанией 3DSignals аналитическое программное обеспечение не использует искусственный интеллект, оно пока еще основано на моделировании физики действия определенных механических узлов сложных машин.Но все новые клиенты компании уже подключаются к системе с искусственным интеллектом, которая обладает более широкими функциональными возможностями, но требует для работы предварительного обучения. Некоторая часть нейронных сетей находится сейчас в процессе обучения и может указать специалистам лишь на присутствие необычных звуков и шумов в работе машин. Но уже есть ряд нейронных сетей, которые успешно закончили обучение, и эти сети способны сказать специалистам более точные данные (до 98 процентов) о характере и природе возникших проблем.В настоящее время компания 3DSignals ведет переговоры с несколькими потенциальными клиентами, компаниями, планирующими в будущем развернуть сети самоуправляемых такси-роботов. "Пассажир такого такси никогда не будет даже и думать о техническом состоянии автомобиля. В таком случае автомобиль должен уметь сам определить наличие предпосылок к возникновению неисправности и вовремя прибыть в ремонтную мастерскую, где он пройдет соответствующее обслуживание" - рассказывает Яир Лави (Yair Lavi), соучредитель компании 3DSignals, - "И наша компания предоставит такую возможность всем клиентам, независимо от того, в каком уголке земного шара они находятся, и от количества автомобилей в их автопарке".