Каныш Тулеушин уходит из Фонда «Даму»

Сегодня, 08:29

Председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Каныш Тулеушин с 5 января покидает свой пост. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Каныш Тулеушин пояснил, что намерен продолжить учебу в одном из лучших университетов. «3 года я откладывал поступление в одну из топ бизнес-школ мира для получения MBA. И в этом году я уже подал документы в MIT и собираюсь также подать в другие лучшие университеты мира. Для полноценной подготовки нужно много свободного времени, в конце января у меня уже первые экзамены. Поэтому я пришел к такому решению еще в октябре месяце прошлого года, согласовал с руководством Правительства и Холдинга Байтерек и получил одобрение. Пользуясь случаем, хотел еще раз поблагодарить всех коллег и друзей, особенно журналистов и блогеров, которые поддерживали меня!», — написал глава Фонда.

Он также подвел итоги работы Фонда за 2016 год. По итогам визитов в регионы и беседы с местными предпринимателями было выявлено пять вопросов: длительность получения решения по кредиту от банка; большой пакет документов при обращении за кредитом; потребность в дешевом и длинном финансировании; интерес к новым продуктам и предложениям от Фонда «Даму»; отраслевые ограничения по программам поддержки.

«Мы отреагировали на пожелания наших клиентов и уже с первой половины года начали внедрять изменения.

1. Вместе с банками-партнерами запустили единую технологию стандартов рассмотрения кредитных заявок по малым займам и процедур кредитования «Даму-Блиц», которая позволяет рассматривать проекты МСБ в течение 7 дней. Раньше в среднем уходило — 4560 дней.

2. Мы автоматизировали услугу приема заявок на получение гарантии по кредиту на портале EGOV.KZ, что сократило количество требуемых документов и справок, позволило клиентам Фонда обращаться за гарантией дистанционно, сделало процесс гарантирования более прозрачным.

3. При поддержке Акиматов всех областей и городов Астана и Алматы мы увеличили объемы финансирования регионального бизнеса по льготной ставке до 8,5%, снизив с 14,5%.

4. Чтобы, дать возможность предприятиям, не входящим в приоритетные отрасли «Дорожной карты бизнеса 2020», обращаться за кредитной гарантией, мы запустили собственную программу гарантирования «Даму-Оптима».

5. В числе новых продуктов для МСБ мы также запустили субсидирование ставок по кредитам на оборотные средства, кредитование франчайзинговых сделок, микрофинансирование и кредитование с использованием факторинга", — перечислил решения Каныш Тулеушин.

Он отметил, что выросли объемы привлечения иностранного фондирования на программы МСБ от Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

В течение года более 10 тысяч предпринимателей получили льготные кредиты по программам Фонда «Даму» на общую сумму 650 млрд тенге. Это в полтора раза больше показателя прошлого года, сообщил глава Фонда.

«Важно отметить, что благодаря господдержке и всем мерам Правительства по улучшению бизнес-климата в стране, роль сектора МСБ в экономике и в формировании доходов бюджета укрепляется: только в текущем году предприятия-участники наших программ выплатили более 202 млрд. тенге налогов. Говоря о корпоративных показателях, с благодарностью отмечу заслуги команды Фонда: лояльность сотрудников отразилась в снижении уровня текучести кадров на 11%, 13 менеджеров, показавших высокий уровень профессионализма, были продвинуты на позиции директоров и заместителей директоров филиалов и департаментов. Фонд в целом, как финансовый институт, рентабелен: чистая прибыль за год составила 14,6 млрд. тенге», — написал он.

Тулеушин Каныш Аманбаевич родился 6 декабря 1983 года. В 2004 году окончил с отличием Евразийский Национальный Университет по специальности финансы и кредит; в 2006 году с отличием окончил Университет Оксфорд Брукс (Оксфорд, Великобритания) со степенью магистр инновационного менеджмента;

Является выпускником программы «Болашак». В разные года проходил обучение и тренинги в Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета совместно со Школой государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура по теме «Государственная политика и управление», тренинг ЮНИДО, Австрия по теме «Будущее обрабатывающей промышленности», тренинги Бизнес Школы «Ernst&Young», мини МВА, финансовым анализам и оценке инвестиционных проектов.

В 2003—2004 годы — бухгалтер-операционист в АО «Темірбанк»;

В 2004—2005 годы — начальник расчетно-кассового отдела АО «Темірбанк»;

В 2006 году — консультант в АО «Национальный центр научно-технической информации», главным экспертом в АО «Центр развития торговой политики»;

В 2006—2007 годы — главный эксперт АО «Центр развития торговой политики»;

В 2007 году — начальник Управления инновационной политики в Министерстве индустрии и торговли РК;

С 2008 по 2011 годы — консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК;

С 2011 по 2013 годы — вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С 2013 года — управляющий директор-член правления Холдинга «Байтерек»;

С февраля 201 года — председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Награжден грамотой Президента Республики Казахстан. Лауреат республиканской премии «Жастар». Награжден медалью «20 лет независимости Республики Казахстан».