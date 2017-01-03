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Кайрат Карманов получил новую должность

Сегодня, 08:15
Кайрат Карманов получил новую должность


Кайрат Карманов назначен заместителем председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК. Ранее он был советником председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям Kaznex Invest». Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали.

Карманов Кайрат Жарылкасымович родился 13 апреля 1984 года. Окончил магистратуру Флоридского Атлантического университета и Мичиганский государственный университет, США, по программе «Болашак» по специальности «Городское и региональное развитие». Выпускник Евразийского национального университета им. Л. Гумилева по специальности «Международное право».

Трудовую деятельность начал начальником отдела ТОО «Центр устойчивого развития столицы» при ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования акимата города Астаны».

С 2009 года работал консультантом ТОО «Центр экономической политики агропромышленного комплекса» АО «Казагроинновация» при МСХ РК.

С апреля 2010 года работал директором департамента по работе с иностранными инвесторами и ТНК, управляющим директором АО правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям Kaznex Invest».

С декабря 2011 года работал заместителем председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям Kaznex Invest».

Последняя должность — с мая 2016 года советник председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям Kaznex Invest».

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