Статьи

The Diplomat: Идрисов может защитить Астану перед Западом в Лондоне

Сегодня, 05:56
Что пишут о Казахстане: обзор англоязычной прессы (26 декабря – 2 января)
The Diplomat: Идрисов может защитить Астану перед Западом в Лондоне


Фото: МИД РК

Ерлан Идрисов.

THEDIPLOMAT.COM: «Казахские перестановки: Двое министров уволены, один из них под следствием» - Идрисов направляется обратно в Лондон и занимает место в Совете Безопасности ООН, в то время как Астана готовится провести переговоры Сирии.
EURASIAREVIEW.COM: «Анализ: Казахстан и ядерная политика Трампа» - Американский избранный президент Дональд Трамп поздравил президента Нурсултана Назарбаева по телефону с 25-летием независимости. Однако существует некая неопределенность относительно того, что было на самом деле сказано во время разговора.
ALMASDARNEWS.COM: «Казахстан готовится к проведению переговоров по Сирии» - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Министерству иностранных дел подготовить переговоры по Сирии в Астане в ближайшее время.
GLOBALVOICES.ORG: «Длинные руки Кремля? Казахстанец получил срок за оскорбление Путина в Facebook» - Казахстанский Facebook пользователь и бизнесмен был приговорен 27 декабря к трем годам тюрьмы за оскорбление главы иностранного государства в соцсети – Президента РФ Владимира Путина.
SPUTNIKNEWS.COM: «Почему Россия не покинет космодром Байконур в Казахстане в ближайшее время» - На этой неделе Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в расширении использования Россией космодрома Байконур в Казахстане. По мнению экспертов, есть ряд очень веских причин, по которым сотрудничество будет продолжаться.
EURASIANET.ORG: «Казахстанские спецслужбы ведут войну с экстремистами» - Спецслужбы Казахстана утверждают, что задержали в течение месяца 33 члена религиозной экстремистской организации под названием «Такфир ва Аль-Хиджрас».
TOPSECRETWRITERS.COM: «Понимание казахстанского Стоунхенджа» - Археологи раскопали большое каменное сооружение возле Каспийского моря в Казахстане. 1500-летний комплекс сравнивают со Стоунхенджем, однако первый значительно обширнее.
  • Просмотров: 25
Отзывы читателей
Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз KnowHow Сегодня, 11:38
Марсоход Curiosity сделал снимки скал с необычным для Марса фиолетовым цветом Марсоход Curiosity сделал снимки скал с необычным для Марса фиолетовым цветом KnowHow Сегодня, 11:38
Искусственный интеллект будет Искусственный интеллект будет "слушать" шум машин и механизмов с целью выявления возникающих неисправностей KnowHow Сегодня, 11:37
Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шахтинске Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шахтинске Государство Сегодня, 08:34
WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах Государство Сегодня, 08:31
Каныш Тулеушин уходит из Фонда «Даму» Каныш Тулеушин уходит из Фонда «Даму» Государство Сегодня, 08:29
ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле Государство Сегодня, 08:15
Кайрат Карманов получил новую должность Кайрат Карманов получил новую должность Государство Сегодня, 08:15
Будущее Башара Асада должно стать одним из вопросов на переговорах в Астане Будущее Башара Асада должно стать одним из вопросов на переговорах в Астане Новости Сегодня, 02:00
Билл Гейтс выделил 140 миллионов долларов на разработки в сфере борьбы с ВИЧ Билл Гейтс выделил 140 миллионов долларов на разработки в сфере борьбы с ВИЧ Новости Сегодня, 02:00
Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году Новости Сегодня, 02:00
Американец выжил после теракта в Стамбуле благодаря мобильному телефону Американец выжил после теракта в Стамбуле благодаря мобильному телефону Новости Сегодня, 02:00
Авиакомпании восстанавливают расписание вылетов из Шарджи в Астану и Алматы Авиакомпании восстанавливают расписание вылетов из Шарджи в Астану и Алматы Новости Сегодня, 02:00
Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320 Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320 KnowHow Вчера, 12:32
Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете KnowHow Вчера, 12:32
Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна KnowHow Вчера, 12:31
Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Государство Вчера, 08:38
Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Государство Вчера, 08:33
Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Государство Вчера, 08:32
ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн Государство Вчера, 08:27