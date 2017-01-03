The Diplomat: Идрисов может защитить Астану перед Западом в Лондоне

The Diplomat: Идрисов может защитить Астану перед Западом в ЛондонеСегодня, 05:56 Что пишут о Казахстане: обзор англоязычной прессы (26 декабря – 2 января)
Фото: МИД РК
Ерлан Идрисов.
THEDIPLOMAT.COM: «Казахские перестановки: Двое министров уволены, один из них под следствием» - Идрисов направляется обратно в Лондон и занимает место в Совете Безопасности ООН, в то время как Астана готовится провести переговоры Сирии.
EURASIAREVIEW.COM: «Анализ: Казахстан и ядерная политика Трампа» - Американский избранный президент Дональд Трамп поздравил президента Нурсултана Назарбаева по телефону с 25-летием независимости. Однако существует некая неопределенность относительно того, что было на самом деле сказано во время разговора.
ALMASDARNEWS.COM: «Казахстан готовится к проведению переговоров по Сирии» - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Министерству иностранных дел подготовить переговоры по Сирии в Астане в ближайшее время.
GLOBALVOICES.ORG: «Длинные руки Кремля? Казахстанец получил срок за оскорбление Путина в Facebook» - Казахстанский Facebook пользователь и бизнесмен был приговорен 27 декабря к трем годам тюрьмы за оскорбление главы иностранного государства в соцсети – Президента РФ Владимира Путина.
SPUTNIKNEWS.COM: «Почему Россия не покинет космодром Байконур в Казахстане в ближайшее время» - На этой неделе Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в расширении использования Россией космодрома Байконур в Казахстане. По мнению экспертов, есть ряд очень веских причин, по которым сотрудничество будет продолжаться.
EURASIANET.ORG: «Казахстанские спецслужбы ведут войну с экстремистами» - Спецслужбы Казахстана утверждают, что задержали в течение месяца 33 члена религиозной экстремистской организации под названием «Такфир ва Аль-Хиджрас».
TOPSECRETWRITERS.COM: «Понимание казахстанского Стоунхенджа» - Археологи раскопали большое каменное сооружение возле Каспийского моря в Казахстане. 1500-летний комплекс сравнивают со Стоунхенджем, однако первый значительно обширнее.