Новости / KnowHow

Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз

Сегодня, 11:38
Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз


Ученые из Казанского федерального университета, работая совместно с учеными из Гарвардского университета и Имперского колледжа в Лондоне, разработали новую технологию оптической записи и хранения информации, которая позволит увеличить показатель плотности хранения в миллион раз по сравнению с существующими технологиями. Причиной ограничений показателя плотности записи и максимальной емкости оптических носителей являются основные законы физики, согласно которым свет невозможно сфокусировать в области, меньшей, чем половина длины волны используемого света. Именно поэтому оптические технологии записи информации существенно отстают от магнитных и электронных технологий.

"Фокусировка лазерного света в разработанной нами технологии производится при помощи оптических наноантенн, освещаемых лазерным светом с определенной радиальной и азимутальной поляризацией" - рассказывает Сергей Харинцев, руководитель группы из Казанского федерального университета, - "А слой, являющийся носителем информации, изготовлен на основе оптической анизотропной полимерной пленки из так называемого azo-красителя. Участки этой пленки ориентируются перпендикулярно направлению поляризации падающего на них света, и, кроме этого, поляризация получающегося потока света зависит от геометрии самой наноантенны".

Переключение между азимутальной и радиальной поляризацией света позволяет производить запись или считывание информации. Скорость переключения зависит от подвижности элементов, входящих в состав azo-красителя, которая, в свою очередь, зависит от толщины слоя-носителя информации.

В настоящее время ученые работают над созданием опытного образца органического "полевого" носителя информации, который будет обеспечивать плотность хранения информации порядка 1 Пб на квадратный дециметр. А дальнейшее развитие данной технологии, заключающееся в использовании лазерных лучей с орбитальным импульсом поляризации, позволит увеличить показатель плотности записи информации на существенную величину.

Существующая сейчас технология полевой записи позволяет получить плотность хранения информации на уровне 100 терабайт на квадратный дециметр, что в 38 раз выше аналогичного показателя у самых емких жестких дисков. А в будущем плотность может быть увеличена до 1 петабайта на квадратный дециметр, что в миллион раз выше плотности записи на стандартном DVD-диске.

И в заключении следует отметить, что данная технология оптической записи данных вряд ли появится когда-либо в виде устройств потребительского класса. Уделом таких оптических систем, которые будут достаточно дорогостоящими, станут системы резервного копирования и хранения больших объемов информации в датацентрах.
  • Просмотров: 21
Похожие материалы
  • Воздействие света изменяет материал, который изменяет проходящий сквозь него свет Воздействие света изменяет материал, который изменяет проходящий сквозь него свет
  • Создана самая высокоплотная технология хранения информации, использующая отдельные атомы Создана самая высокоплотная технология хранения информации, использующая отдельные атомы
  • Технология Eternal 5D позволит записать на один носитель всю историю человечества и хранить ее бесконечно долгое время Технология Eternal 5D позволит записать на один носитель всю историю человечества и хранить ее бесконечно долгое время
  • Скирмионы - новый способ создания спинтронных устройств магнитной записи и хранения информации Скирмионы - новый способ создания спинтронных устройств магнитной записи и хранения информации
  • Создан новый материал, который может кардинально повысить плотность хранения данных и снизить количество потребляемой памятью энергии Создан новый материал, который может кардинально повысить плотность хранения данных и снизить количество потребляемой памятью энергии
    • Отзывы читателей
    Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз KnowHow Сегодня, 11:38
    Марсоход Curiosity сделал снимки скал с необычным для Марса фиолетовым цветом Марсоход Curiosity сделал снимки скал с необычным для Марса фиолетовым цветом KnowHow Сегодня, 11:38
    Искусственный интеллект будет Искусственный интеллект будет "слушать" шум машин и механизмов с целью выявления возникающих неисправностей KnowHow Сегодня, 11:37
    Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шахтинске Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шахтинске Государство Сегодня, 08:34
    WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах Государство Сегодня, 08:31
    Каныш Тулеушин уходит из Фонда «Даму» Каныш Тулеушин уходит из Фонда «Даму» Государство Сегодня, 08:29
    ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле Государство Сегодня, 08:15
    Кайрат Карманов получил новую должность Кайрат Карманов получил новую должность Государство Сегодня, 08:15
    Будущее Башара Асада должно стать одним из вопросов на переговорах в Астане Будущее Башара Асада должно стать одним из вопросов на переговорах в Астане Новости Сегодня, 02:00
    Билл Гейтс выделил 140 миллионов долларов на разработки в сфере борьбы с ВИЧ Билл Гейтс выделил 140 миллионов долларов на разработки в сфере борьбы с ВИЧ Новости Сегодня, 02:00
    Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году Асет Исекешев озвучил приоритеты в работе столичного акимата в 2017 году Новости Сегодня, 02:00
    Американец выжил после теракта в Стамбуле благодаря мобильному телефону Американец выжил после теракта в Стамбуле благодаря мобильному телефону Новости Сегодня, 02:00
    Авиакомпании восстанавливают расписание вылетов из Шарджи в Астану и Алматы Авиакомпании восстанавливают расписание вылетов из Шарджи в Астану и Алматы Новости Сегодня, 02:00
    Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320 Машины-монстры: 5-метровая радиоуправляемая модель авиалайнера Airbus A-320 KnowHow Вчера, 12:32
    Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете Материал, созданный в HRL Laboratories, официально становится самым легким материалом на свете KnowHow Вчера, 12:32
    Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна Космический аппарат Cassini сделал самый качественный на сегодняшний день снимок загадочного гексагона Сатурна KnowHow Вчера, 12:31
    Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов стал послом Республики Казахстан в Великобритании Государство Вчера, 08:38
    Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Казахстан вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН Государство Вчера, 08:33
    Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Казахстанские туристы вылетели из Шарджи в Алматы Государство Вчера, 08:32
    ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн ЕАБР и компания СП Алайгыр подписали кредитный договор на $56 млн Государство Вчера, 08:27