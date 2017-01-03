Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз

Сегодня, 11:38Ученые из Казанского федерального университета, работая совместно с учеными из Гарвардского университета и Имперского колледжа в Лондоне, разработали новую технологию оптической записи и хранения информации, которая позволит увеличить показатель плотности хранения в миллион раз по сравнению с существующими технологиями. Причиной ограничений показателя плотности записи и максимальной емкости оптических носителей являются основные законы физики, согласно которым свет невозможно сфокусировать в области, меньшей, чем половина длины волны используемого света. Именно поэтому оптические технологии записи информации существенно отстают от магнитных и электронных технологий."Фокусировка лазерного света в разработанной нами технологии производится при помощи оптических наноантенн, освещаемых лазерным светом с определенной радиальной и азимутальной поляризацией" - рассказывает Сергей Харинцев, руководитель группы из Казанского федерального университета, - "А слой, являющийся носителем информации, изготовлен на основе оптической анизотропной полимерной пленки из так называемого azo-красителя. Участки этой пленки ориентируются перпендикулярно направлению поляризации падающего на них света, и, кроме этого, поляризация получающегося потока света зависит от геометрии самой наноантенны".Переключение между азимутальной и радиальной поляризацией света позволяет производить запись или считывание информации. Скорость переключения зависит от подвижности элементов, входящих в состав azo-красителя, которая, в свою очередь, зависит от толщины слоя-носителя информации.В настоящее время ученые работают над созданием опытного образца органического "полевого" носителя информации, который будет обеспечивать плотность хранения информации порядка 1 Пб на квадратный дециметр. А дальнейшее развитие данной технологии, заключающееся в использовании лазерных лучей с орбитальным импульсом поляризации, позволит увеличить показатель плотности записи информации на существенную величину.Существующая сейчас технология полевой записи позволяет получить плотность хранения информации на уровне 100 терабайт на квадратный дециметр, что в 38 раз выше аналогичного показателя у самых емких жестких дисков. А в будущем плотность может быть увеличена до 1 петабайта на квадратный дециметр, что в миллион раз выше плотности записи на стандартном DVD-диске.И в заключении следует отметить, что данная технология оптической записи данных вряд ли появится когда-либо в виде устройств потребительского класса. Уделом таких оптических систем, которые будут достаточно дорогостоящими, станут системы резервного копирования и хранения больших объемов информации в датацентрах.