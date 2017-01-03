Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шахтинске

Сегодня, 08:34

В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области, где обрушился многоэтажный дом в результате взрыва котла, завершены поисково-спасательные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поисково-спасательные работы в Шахане завершены. Окончательное число жертв 9 человек. Без вести пропавших нет», — сказали в пресс-службе акима области.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. На месте организованы подвижные пункты обогрева как для граждан, так и для личного состава. На месте происшествия в поселке Шахан Карагандинской области в штабе при акимате поселка Шахан организована «горячая линия» по телефону: 8/72 156/32417.

Как сообщалось, из-под завалов извлекли тела 9 погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, из них двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 г.р. Извлечен живой мужчина, 32 лет.

«Причиной обрушения дома стал взрыв котла. В Шахане ряд домов отапливается автономными системами отопления. Эта котельная находилась на балансе домового комитета», — сказал аким области Нурмухамбет Абдибеков в интервью журналистам.

Он сообщил, что создана областная комиссия по ликвидации и выяснению причин ЧС. По его словам, планируется создание республиканской комиссии. По имеющимся данным, в доме проживало 118 человек, в обрушившимся подъезде на момент ЧС находилось порядка 30 человек. Жители дома эвакуированы, в основном по родственникам. Кроме того, при необходимости предоставлена возможность поселиться в здании детсада.

По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании по статье 292 ч3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.