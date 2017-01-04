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Аслан Мусин освобождён от должности из-за пенсионного возраста

Сегодня, 14:08
Об этом стало известно в среду, 4 января
Аслан Мусин освобождён от должности из-за пенсионного возраста


Фото: azh.kz

Аслан Мусин.

«Указом главы государства в связи с достижением пенсионного возраста Мусин Аслан Еспулаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству», - сообщила пресс-служба Акорды.

Аслан Мусин освобождён от должности из-за пенсионного возраста


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Как сказано в Википедии, Аслан Еспулаевич Мусин родился 2 января 1954.
Окончил Алматинский институт народного хозяйства, по специальности экономист.
С сентября 1995 по апрель 2002 занимал должность акима Актюбинской области.
С апреля 2002 — аким Атырауской области.
В октябре 2006 назначен министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 10 января 2007 совмещал должность вице-премьера в правительстве Карима Масимова.
18 августа 2007 на внеочередных выборах в мажилис парламента Республики Казахстан в числе других кандидатов был избран по партийному списку от Народно-Демократической партии «Нур Отан». На заседании 2 сентября 2007 был избран спикером Мажлиса.
13 октября 2008 назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан.
21 сентября 2012 назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
15 января 2014 указом президента освобожден от должности председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
4 марта 2014 указом президента назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Хорватия.
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