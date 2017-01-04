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Астрономы обнаружили уникальную звезду-белого карлика, которая пульсирует 11 различными способами

Сегодня, 09:34
Астрономы обнаружили уникальную звезду-белого карлика, которая пульсирует 11 различными способами


Ученые-астрономы, наблюдающие за глубинами Вселенной, обнаружили весьма необычную звезду, белого карлика с гелиевой атмосферой. Самым необычным является то, что эта звезда, PG 0112+104, пульсирует 11 независимыми способами, что является своего рода рекордом в этой области. А дальнейшее изучение этой звезды может дать ученым в руки массу новой информации о динамике вращения и о других процессах, происходящих в недрах этого чрезвычайно тяжелого и плотного остатка звезды, завершившей свой жизненный цикл взрывом сверхновой.

Звезда PG 0112+104, имеющая массу в половину массы Солнца и температуру поверхности в 30 тысяч градусов по шкале Кельвина, была первоначально отнесена к классу DB, белых карликов с гелиевой атмосферой. Но после того, как группа астрономов из университета Северной Каролины обнаружила, что яркость этой звезды изменяется вследствие ее нерадиальных пульсаций, звезда была переквалифицирована в класс пульсирующих белых карликов DBV.

Изучение пульсаций звезды PG 0112+104 производилось при помощи небезызвестного космического телескопа Kepler, который наблюдал за ней в течение почти трех месяцев в середине 2016 года в рамках обзора Campaign 8 расширенной миссии K2. Благодаря такому длительному периоду наблюдений, ученые смогли идентифицировать 11 независимых видов пульсаций этой звезды. Эти пульсации возникают в результате вращения звезды, зарождения и перемещения в ее недрах на различных глубинах магнитных дипольных областей с количеством полюсов от двух до четырех.

Астрономы обнаружили уникальную звезду-белого карлика, которая пульсирует 11 различными способами


Амплитуда колебаний, вызванных некоторыми видами пульсаций, настолько мала, что для их регистрации недостаточно чувствительности большинства существующих астрономических инструментов. Такие колебания яркости звезды совершенно невозможно уловить при помощи любого наземного телескопа.

Помимо количества видов пульсаций, астрономы определили, что колебания яркости звезды PG 0112+104 имеют периодический характер и соответствуют времени обращения верхнего слоя этой звезды, который равен 10.17 часа. "Изучение динамики процесса вращения звезды имеет большое значение для понимания нами процесса формирования, существования и развития звезд в целом, в нем принимают участие такие процессы, как конвекция, диффузия и динамика формирования сложных магнитных полей" - пишут исследователи, - "Дальнейшее изучение звезды PG 0112+104 может серьезно продвинуть нас вперед, ведь в ее недрах мы наблюдаем самую сложную из возможных картину взаимодействия всех процессов и явлений".
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