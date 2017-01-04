Байбек поручил устранить недочёты в аэропорту Алматы

Байбек поручил устранить недочёты в аэропорту АлматыСегодня, 11:03 Аким Алматы в среду, 4 января, проверил ход подготовки воздушной гавани к Универсиаде, которая стартует через три недели
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Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что руководством аэропорта проведена большая работа по устранению озвученных ранее замечаний, в том числе разработана навигация внутри здания на трех языках, сокращено время получения багажа, увеличено количество стоек для заполнения деклараций в зале прибытия, усилены меры безопасности, обеспечены условия для лиц с ограниченными возможностями, передает Казинформ.
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В тоже время аким южной столицы обратил внимание руководства воздушной гавани на ряд факторов, негативно влияющих на сервис в аэропорту. В частности, отсутствуют информационные вывески на объектах обслуживания, часть банкоматов не функционирует, на большинстве объектах отсутствуют pos-терминалы для безналичной оплаты, не предусмотрены ценники на трех языках на всем ассортименте реализуемой продукции, с указанием курса валют и др.
Особое внимание было уделено низкому уровню санитарных условий в местах общественного питания, некоторые из которых и вовсе закрылись перед приездом руководства города. По итогам посещения заместителю акима Румилю Тауфикову поручено в кратчайшие сроки устранить все недочеты. Аким мегаполиса также отметил, что по итогам проведенной работы необходимо организовать пресс-тур в аэропорт с участием СМИ, блогеров и членов общественного совета Алматы.
Напомним, в ноябре прошлого года в рамках подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиаде-2017 под председательством акима Алматы прошло заседание общественного совета города, где был озвучен ряд замечаний и предложений по улучшению деятельности аэропорта южной столицы.