Дело в отношении Бигельды Габдуллина направлено в суд

Дело в отношении Бигельды Габдуллина направлено в судСегодня, 15:51 Об этом в среду, 4 января, сообщили в прокуратуре Астаны
Фото: Казинформ
Бигельды Габдуллин.
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Дело в отношении главного редактора CentralAsiaMonitor и директора Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина направлено в суд, сообщил Казинформ со ссылкой на прокуратуру города Астаны.
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«В настоящее время досудебное производство в отношении Габдулина Б.К. окончено производством и направлено для рассмотрения по существу в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны», - отмечают в ведомстве, отвечая на запрос Казинформ.
Напомним, 16 ноября 2016 с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения арест, он обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ.
Пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции сообщила, что Габдуллин подозревается в том, что, используя подконтрольные СМИ CentralAsiaMonitor и Radiotochka.kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию.