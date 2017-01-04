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Добыча нефти в России достигла рекорда

Сегодня, 08:13
Добыча нефти в России достигла рекорда


Объем добычи нефти и газоконденсата в России достиг в 2016 году рекордного значения — 547,499 млн тонн, увеличившись на 2,5 процента по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
При этом следует учитывать, что в феврале 2016 года был на 1 день больше, чем в феврале 2015-го.

В декабре прошлого года Россия произвела 47,402 млн тонн нефти, что на 3,7 процента больше по сравнению с декабрем 2015 года. Среднесуточная добыча нефти за последний месяц прошлого года составляла 11,208 млн баррелей, пишет lenta.ru.

Наибольшая доля добычи пришлась на компанию «Роснефть», которая добыла за год 189,707 млн тонн нефти. Добыча «ЛУКОЙЛа» составила 82,999 млн тонн, «Сургутнефтегаза» — 61,849 млн тонн, «Газпром нефти» — 37,761 млн тонн, «Татнефти» — 28,686 млн тонн, «Славнефти» —15,001 млн тонн, «Башнефти» — 21,380 млн тонн, «РуссНефти» — 7 млн тонн.

В середине октября «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций «Башнефти», однако в статистике добыча этих компаний учитывается отдельно.

Предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями в 2016 года было добыто 76,794 млн тонн сырья. Операторы СРП в прошлом году добыли 15,991 млн тонн углеводородного сырья.

Государства-члены ОПЕК 30 ноября впервые с 2008 года договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн. Картель также договорился с государствами вне ОПЕК (в том числе с Россией) о снижении производства. На этих новостях цена Brent впервые за полтора года превысила 57 долларов за баррель.

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