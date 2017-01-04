Китай взыскал $331 млн с скрывшихся за рубежом коррупционеров

Сегодня, 08:35

Китай в первые 11 месяцев 2016 года взыскал с скрывавшихся за рубежом коррупционеров $331 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральную комиссию по проверке дисциплины (ЦКПД).

Как передает РБК, в 2014 году Пекин изменил фокус кампании по борьбе с коррупцией на возвращение незаконно вывезенных за границу бюджетных средств. Межведомственная антикоррупционная операция называется «Чистое небо».

По данным ЦКПД, 908 человек, которые скрывались в 70 различных регионах и странах были задержаны, 122 из них — бывшие государственные служащие.

В октябре бывший глава Компартии в провинции Юньнань 70-летний Бай Эньпай был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за взятки. Согласно приговору суда, используя свое служебное положение, он получил взятки на сумму 247 млн юаней (37 млн долларов).

Глава КНР Си Цзиньпин начал кампанию по борьбе с коррупцией в 2012 году. С тех пор десятки высокопоставленных чиновников были осуждены за коррупцию.