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Новости
В Акмолинской области задержан подозреваемый в ложном сообщении о терроризме
Сегодня, 02:00
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Отзывы читателей
В Акмолинской области задержан подозреваемый в ложном сообщении о терроризме
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