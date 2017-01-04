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В Беларуси открыли новое месторождение нефти

Сегодня, 08:24
В Беларуси открыли новое месторождение нефти


Специалисты нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на информацию пресс-службы объединения.

Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно требовал от нефтяников активизировать поиски залежей углеводородов в республике, отмечая, что «если есть нефть, то где-то должен быть и газ». В декабре 2016 года вице-премьер Беларуси Михаил Русый, выступая в парламенте, заявил, что в республике может быть дополнительно открыто несколько месторождений нефти с запасами до 5 млн тонн.

«В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское», — сообщили в объединении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. тонн нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины, отметили в объединении. Там также рассказали о некоторых этапах открытия месторождения. Так, во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина № 1 —Угольская с глубиной 5218 метров при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 тонны в сутки.

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.

Как ранее сообщал Sputnik, в последние три года «Белоруснефть» стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллионов тонн в год. Вся добываемая в Беларуси нефть экспортируется в страны Евросоюза, преимущественно в Германию.

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