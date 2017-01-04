В Карагандинской области обследуют все дома с автономным отоплением

Сегодня, 08:37

Аким Карагандинской области провел заседание оперативного штаба по ситуации в поселке Шахан, где заслушал отчеты экстренных служб, акима Шахтинска, кураторов сферы ЖКХ и полиции, сообщила пресс-служба акимата.



Аким области Нурмухамбет Абдибеков распорядился обследовать все многоэтажные дома Карагандинской области, имеющие автономные системы отопления и котельные, проверить работу их отопительных систем, а также провести дополнительный инструктаж персонала. Касательного самой чрезвычайной ситуации в ходе заседания стало известно, что первые спасатели прибыли на место обрушения через четыре минуты после звонка, передает sputniknews.kz.

«В сложившейся ситуации наши службы сработали оперативно — ЧС, органы здравоохранения, внутренних дел и другие. На данном этапе необходимая работа, считаю, была проделана в нужном объеме. Особо хотел бы отметить активность самих жителей. Манипулятор, который работал на месте, это была инициатива жителей, была задействована и другая техника. Нужно отметить, что это хорошая гражданская позиция», — подчеркнул Нурмухамбет Абдибеков слаженную работу служб спасения и сознательность горожан.

Глава региона распорядился решить вопрос с компенсацией затрат владельцам техники, которые по собственной инициативе приняли участие в поисково-спасательных работах.

Дом, в котором 1 января произошел взрыв котла, в данный момент обследуется экспертами Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития (КазМИРР). Как сообщил директор института Жмагул Нугужинов, специалисты уже провели визуальный осмотр, планируется в течение двух дней завершить инструментальные работы.

Состояние пострадавших при обрушении дома в Шахане стабильное

«Критических дефектов в оставшейся части дома пока не видно. Мы должны просмотреть все узлы, сделать съемку и посмотреть динамику изменений: будет она или нет. В ближайшее время заключение будет готово», — сообщил Жмагул Нугужинов.

Согласно рекомендациям экспертов КазМИРР будет принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации дома. Демонтаж разрушенной части будет возможен только после получения заключения. Для оценки ущерба, нанесенного в результате ЧС техногенного характера, создана специальная комиссия. Как сообщалось ранее, акимат берет на себя все расходы, связанные с организацией похорон и поминальных обедов. Также областной акимат области материальную помощь в размере 1 млн тенге на каждого погибшего (15 человек) и по 500 тыс. тенге на каждого пострадавшего. Для организации сбора помощи администрацией Шахана организовал пункт приема гуманитарной помощи, куда Общество Красного полумесяца доставило продукты питания, также начала поступать помощь от предпринимателей и жителей городов. В ближайшее время будет открыт общественный фонд помощи пострадавшим в результате ЧС в поселке Шахан, куда можно будет перечислять денежные средства.