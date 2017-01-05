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Новости
Акимат Атырау просит жителей города сообщать о несанкционированных свалках
Сегодня, 02:00
Просмотров: 21
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