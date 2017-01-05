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Бауыржан Байбек проинспектировал аэропорт Алматы

Сегодня, 08:11
Бауыржан Байбек проинспектировал аэропорт Алматы


Бауыржан Байбек проверил ход подготовки аэропорта Алматы к Универсиаде 2017 года, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу главы города.

Аким Алматы отметил, что руководством аэропорта проведена большая работа по устранению озвученных ранее замечаний, в т. ч. разработана навигация внутри здания на трех языках, сокращено время получения багажа, увеличено количество стоек для заполнения деклараций в зале прибытия, усилены меры безопасности, обеспечены условия для лиц с ограниченными возможностями.

«В то же время аким южной столицы обратил внимание руководства воздушной гавани на ряд факторов, негативно влияющих на сервис в аэропорту. В частности, отсутствуют информационные вывески на объектах обслуживания, часть банкоматов не функционирует, на большинстве объектах отсутствуют pos-терминалы для безналичной оплаты, не предусмотрены ценники на трех языках на всем ассортименте реализуемой продукции, в т. ч. с указанием курса валют и др.», — указывается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, особое внимание было уделено низкому уровню санитарных условий в местах общественного питания, некоторые из которых и вовсе закрылись перед приездом руководства города.

По итогам посещения аэропорта Алматы заместителю акима Румилю Тауфикову поручено в кратчайшие сроки устранить все недочеты.

Аким мегаполиса также отметил, что по итогам проведенной работы необходимо организовать пресс-тур в аэропорт с участием СМИ, блогеров и членов Общественного совета Алматы.

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