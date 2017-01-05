Динмухамет Идрисов вышел из уставного капитала «Алма-ТВ»Сегодня, 11:11 У кабельного оператора - новые владельцы
Фото: Андрей Лунин
Динмухамет Идрисов.
Как сообщал Forbes.kz, в конце мая 2014 стало известно, что казахстанский бизнесмен Динмухамет Идрисов приобрел 100% доли в уставном капитале крупнейшего оператора кабельного телевидения - ТОО «АЛМА-ТВ». Сделка была завершена 16 мая 2014. Тогда Идрисов, как сообщалось на сайте KASE, приобрел компанию у Назарбаевой Дариги Нурсултановны и Алиева Нурали Рахатовича.
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Владея «Алма-ТВ», Динмухамет Идрисов активно развивал оператора кабельного телевидения и приобретал активы в России. Так, весной российская «Алма групп», по данным разных СМИ аффилированная с «Алма-ТВ», приобрела 100% уставного капитала российской телекоммуникационной компании «Цифра один». Последняя объединяет 11 операторов, работающих в Москве, Подмосковье, Твери и Краснодаре. Они обслуживают примерно 10 тыс. корпоративных и 50 тыс. частных абонентов. В Москве и Подмосковье к сети «Цифра один» подключено 250 бизнес-центров. Сумма сделки не была оглашена. Согласно мнению экспертов, актив мог обойтись «Алма групп» примерно в $24–28 млн.
Также известно, что в конце 2015 «Алма групп» приобрела 100% московского интернет-провайдера 2Сom.
В июне 2016 появилась информация о том, что «Алма-ТВ» может создать холдинг в России, используя заемные средства ЕАБР.
«Например, казахстанская компания «Алма-ТВ» покупает телекоммуникационные компании в России, ее цель — создать холдинг, где было бы несколько региональных казахстанских и российских компаний и «посадить» эти компании на оптоволокно. За счет экономии издержек создается конкурентоспособная структура», — сообщил тогда глава Евразийского банка развития Дмитрий Панкин.
«Алма-ТВ» может создать холдинг в России на средства ЕАБР
Об этом сообщил глава Евразийского банка развития Дмитрий Панкин →
По словам главы ЕАБР, объем финансирования проекта — около $150 млн.
Уже в июле 2016 на сайте KASE публикуются изменения в уставе ТОО «Алма-ТВ», согласно которым единственным участником компании становится ТОО «Ordabasy Communications». Его учредители - Абдухманов Ербол Полатханович и Никитин Денис Павлович. Компания была зарегистрирована 2 декабря 2014 управлением юстиции Алмалинского Алматы.
Динмухамету Идрисову принадлежит 30% ТОО «Казазот», 9,68% АО «Bank RBK», 100% АО «Страховая компания Amanat», 29,9% АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», 3,77% полиметаллического АО «Ай Карааул», 44% ТОО «Ансаган петролеум», 100% ТОО «ККС». Динмухамет Идрисов занимает 11 строчку в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2016 по версии Forbes Kazakhstan и 4 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов - 2016. Его состояние оценивается в $479 млн. Бизнесмен является участником благотворительного проекта «Дом мамы».