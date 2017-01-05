В новогоднюю ночь сеть Tele2 и Altel работала без перебоев

Сегодня, 08:26

Непропорционально большой рост трафика в сети Tele2 и Altel, традиционно происходящий в новогоднюю ночь, никак не повлиял на качество оказываемых услуг. При этом объемы голосового трафика и мобильного интернета вновь выросли по сравнению с аналогичной статистикой новогодней ночи 2016 г.

Так, в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 г. абоненты Tele2 и Altel суммарно «проговорили» 32,3 млн минут. Это вдвое превышает среднестатистическую активность в обычные дни, так, средний показатель по использованию голосового сервиса в ночное время в декабре 2016 составил 15,2 млн минут.

Наибольший же прирост показал мобильный интернет. Всего за ночь абоненты «скачали» 361 Тбайт данных. К примеру, абоненты Tele2 превысили свой прошлогодний результат более чем на 50%, использовав 160 Тбайт в 2017 г. (106 Тбайт в 2016 г.).

Отправка SMS-сообщений, наоборот, значительно снизилась в сравнении с прошлогодним показателем. За ночь абоненты Tele2 и Altel отправили 1,2 млн сообщений, тогда как в прошлом году только абоненты Tele2 отправили свыше 1,4 млн сообщений. Средняя скорость доставки в этом году составила 279 SMS/сек.

«В течение прошлого года мы проделали огромную работу, связанную в первую очередь с интеграцией сетей Tele2 и Altel, а также расширением ее географического покрытия. Поэтому вопрос о надлежащем качестве и бесперебойности единой сети для нас стоит на первом месте. Новогодняя ночь у всех операторов связи в первую очередь связана с ростом нагрузки на сеть. И является для нас своего рода испытанием. После новогодней ночи 2017 года я могу с удовлетворением констатировать, что сеть выдержала сверхнормативную нагрузку и стабильно функционировала. На сегодняшний день это одна из самых современных и надежных сетей в Казахстане, о чем свидетельствуют постоянно растущие показатели передачи данных и удовлетворенность качеством оказываемых нами услуг», — прокомментировал Роман Володин, председатель правления Tele2 и Altel.

Замеры всех данных производились в пик использования абонентами всех сервисов — 22:00, 31 декабря 2015 г. — 06:00, 1 января 2017 г.