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В Северо-Казахстанской области сменился прокурор

Сегодня, 08:35
В Северо-Казахстанской области сменился прокурор


Приказом генерального прокурора Республики Казахстан временно исполняющим обязанности прокурора Северо-Казахстанской области назначен Тимур Ташимбаев, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Тимур Ташимбаев окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «правоведение». Трудовую деятельность начал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Алматы. Работал следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района г. Алматы, а также помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области.

В Северо-Казахстанской области сменился прокурор

В разные годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, был прокурором Турксибского и Бостандыкского районов г. Алматы, заместителем прокурора г. Астаны.

С 2007 по 2012 год работал заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК.

С 2012 года до настоящего назначения работал начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.

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