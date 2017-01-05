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В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека

Сегодня, 08:18
В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека


Полиция Турции задержала 23 человека по подозрению в причастности к теракту в ночь на 1 января в стамбульском ночном клубе, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. По данным агентства, среди арестованных есть и иностранцы. Широкомасштабная полицейская операция проводится в Измире, пишет kommersant.ru.

Как сообщал «Ъ», полиция ранее установила личность террориста, который открыл стрельбу. В интересах следствия его имя пока не разглашается. Также правоохранительные органы задержали пять человек, которые могут быть причастны к инциденту. Все арестованные, предположительно, являются членами террористической организации «Исламское государство».

Ранее правоохранительные органы Турции сообщили, что «предположительно нападавшим на клуб является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов». Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World. Однако позже выяснилось, что Машрапов прилетел в Стамбул только 1 января.
Теперь гражданин Кыргызстана требует от турецких СМИ опровержения опубликованных данных. «Я не собираюсь подавать в суд на турецкие СМИ, но требую дать опровержение информации, порочащее мою честь», — сказал он в беседе с Интерфаксом. В частности, он пояснил, что турецкие СМИ опубликовали фотографию его паспорта. По словам Машрапова, они также «пишут, что я причастен к теракту, как так можно голословно говорить и писать». Однако при допросе выяснилось, что это не так.


В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека

ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле

Ранее порталу Turmush.kg он рассказал, что во время теракта он был в Кыргызстане и прилетел в Стамбул 1 января по делам бизнеса. 3 января он собирался вернуться обратно, однако его задержали при проверке документов у пассажиров самолета. Машрапов пояснил, что полицейские допрашивали его в течение часа, из-за чего был задержан вылет лайнера.

«Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — пояснил он. По словам гражданина Кыргызстана, о публикации СМИ его паспорта он узнал от друзей.

Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.

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