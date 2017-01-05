Статьи

Задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии

Сегодня, 10:23
Об этом стало известно в четверг, 5 января
Задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии


Фото: © Depositphotos.com/ruigsantos

Национальное бюро по противодействию коррупции задержало старшего бухгалтера посольства Казахстана в Белорусси Сейдуалиева А. Об этом 5 января сообщила пресс-служба бюро.

Задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии


Список арестованных по делу «Байтерек Development»
Национальное бюро по противодействию коррупции в понедельник, 21 ноября, с... →


«Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО «Активбизнесплюс» похитил бюджетные денежные средства в сумме $207 000.
Кроме того, за указанный период Сейдуалиев А. похитил денежные средства в сумме $474 883, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь.
Общая сумма похищенных денежных средств составляет $681 883», - сказано в сообщении нацбюро.
В настоящее время Сейдуалиев А. в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.
  • Просмотров: 19
Отзывы читателей
Ученые заставили чипы памяти выступить в качестве процессоров, выполняющих обработку данных Ученые заставили чипы памяти выступить в качестве процессоров, выполняющих обработку данных KnowHow Сегодня, 09:34
Ученым впервые удалось идентифицировать белки, являющиеся Ученым впервые удалось идентифицировать белки, являющиеся "смертельным оружием" вируса Зика KnowHow Сегодня, 09:34
Новый материал снабдит функцией самозаживления искусственные мышцы роботов следующих поколений Новый материал снабдит функцией самозаживления искусственные мышцы роботов следующих поколений KnowHow Сегодня, 09:33
В Северо-Казахстанской области сменился прокурор В Северо-Казахстанской области сменился прокурор Государство Сегодня, 08:35
В Астане тарифы на электроэнергию и сжиженный газ не изменятся В Астане тарифы на электроэнергию и сжиженный газ не изменятся Государство Сегодня, 08:27
В новогоднюю ночь сеть Tele2 и Altel работала без перебоев В новогоднюю ночь сеть Tele2 и Altel работала без перебоев Государство Сегодня, 08:26
В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека Государство Сегодня, 08:18
Бауыржан Байбек проинспектировал аэропорт Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал аэропорт Алматы Государство Сегодня, 08:11
В 2016 году инфляция в Казахстане составила 8,5 процента В 2016 году инфляция в Казахстане составила 8,5 процента Новости Сегодня, 02:01
Более 100 человек пострадали в результате аварии на железной дороге в Нью-Йорке Более 100 человек пострадали в результате аварии на железной дороге в Нью-Йорке Новости Сегодня, 02:00
Аслан Мусин освобожден от должности посла РК в Хорватии, Боснии и Герцеговине Аслан Мусин освобожден от должности посла РК в Хорватии, Боснии и Герцеговине Новости Сегодня, 02:00
Апелляционная коллегия признала певца из Балхаша виновным в убийстве гимназистки Апелляционная коллегия признала певца из Балхаша виновным в убийстве гимназистки Новости Сегодня, 02:00
Акимат Атырау просит жителей города сообщать о несанкционированных свалках Акимат Атырау просит жителей города сообщать о несанкционированных свалках Новости Сегодня, 02:00
Исследователи компании Hewlett Packard создали фотонный процессор с тысячей компонентов на его чипе Исследователи компании Hewlett Packard создали фотонный процессор с тысячей компонентов на его чипе KnowHow Вчера, 09:34
Астрономы обнаружили уникальную звезду-белого карлика, которая пульсирует 11 различными способами Астрономы обнаружили уникальную звезду-белого карлика, которая пульсирует 11 различными способами KnowHow Вчера, 09:34
Колонии специальных бактерий способны превратить в батарею лист обычной бумаги Колонии специальных бактерий способны превратить в батарею лист обычной бумаги KnowHow Вчера, 09:33
В Карагандинской области обследуют все дома с автономным отоплением В Карагандинской области обследуют все дома с автономным отоплением Государство Вчера, 08:37
Китай взыскал $331 млн с скрывшихся за рубежом коррупционеров Китай взыскал $331 млн с скрывшихся за рубежом коррупционеров Государство Вчера, 08:35
Китай ввел новые ограничения на покупку валюты Китай ввел новые ограничения на покупку валюты Государство Вчера, 08:32
В Беларуси открыли новое месторождение нефти В Беларуси открыли новое месторождение нефти Государство Вчера, 08:24