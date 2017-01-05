Задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии

Сегодня, 10:23Об этом стало известно в четверг, 5 январяФото: © Depositphotos.com/ruigsantosНациональное бюро по противодействию коррупции задержало старшего бухгалтера посольства Казахстана в Белорусси Сейдуалиева А. Об этом 5 января сообщила пресс-служба бюро.«Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО «Активбизнесплюс» похитил бюджетные денежные средства в сумме $207 000.Кроме того, за указанный период Сейдуалиев А. похитил денежные средства в сумме $474 883, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь.Общая сумма похищенных денежных средств составляет $681 883», - сказано в сообщении нацбюро.В настоящее время Сейдуалиев А. в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.