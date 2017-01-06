7 фильмов-продолжений, которые ничем не хуже оригиналов

Вчера, 14:51Принято считать, что продолжения фильмов обычно получаются хуже оригиналов: сюжет уже не тот, герои уже не те, ничего нового и оригинального. Эти картины опровергают подобного рода заблуждения. Специально для Forbes.kz я расскажу о 7 картинах, которые смогли привлечь зрительское внимание больше одного разаПлохой Санта 2Первый фильм вышел в 2003, второй – спустя 13 лет. К своим ролям вернулись Билли Боб Торнтон и Тони Кокс. Вилли в исполнении Торнтона вновь достает с полки костюм Санты, чтобы ограбить очередной супермаркет. Но Рождество – это время чудес, даже для такого дикого и пьяного плохого Санты.Иллюзия обмана 2В ленте о профессиональных иллюзионистах произошли некоторые изменения: главную женскую партию вместо Айлы Фишер исполнила Лиззи Каплан. Вышло отлично. К тому же ко второй картине присоединился Дэниэл Рэдклифф, который сыграл злодея и антагониста главных героев. Так что смотреть такое кино – одно удовольствие.Тор 2: Царство тьмыПосле первого фильма всем зрителям полюбился персонаж Криса Хэмсворта – скандинавский бог Тор. Он встретил свою любовь на Земле и спас планету от своего сводного брата Локи. Во втором фильма Тор прилетает за своей девушкой, и они оказываются в его родном мире – Асгарде. Впереди – знакомство с родителями.Звёздные войны: Эпизод 7 - Пробуждение силыПродолжения знаменитой франшизы фанаты ждали долгое время. И дождались: эта лента покорила не только их сердца, но и всевозможные рейтинги кинопроката по всему миру. Съемочная группа создала новый мир, добавив в него уже знакомых героев и представив новых. Все получилось органично и захватывающе.Первый мститель: ПротивостояниеЛюбимые герои, сражающиеся ранее рука об руку, на этот раз разделились и начали враждовать. Капитан Америка противостоит Железному человеку, что из этого выйдет? Это хотели узнать все зрители, сделавшие кассу картине. Фильм получился захватывающим и не уступающим другим частям франшизы.Хроники Нарнии: Принц КаспианВ этой картине о четверых детях-королях Нарнии появился новый персонаж – принц Каспиан. Он отлично вписался в фильм, действие которого происходит через много лет после первого фильма. Зрителей ожидает сказочная история с эпическими батальными сценами и счастливым концом.В поисках ДориЛюбимая всеми зрителями синяя рыбка-хирург отправляется на поиски своей семьи. Героиня уже знакома всем по ленте «В поисках Немо», в которой она помогала главному герою найти сына. Дори все так же страдает провалами в памяти, поэтому ее приключения будут полны необычных ситуаций.