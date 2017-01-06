Alibaba увеличила налоговые отчисления на 33%

Сегодня, 08:36

Китайский интернет-гигант Alibaba и его финансовая служба Ant Financial в 2016 году уплатили 23,8 млрд юаней (3,41 млрд долларов) налогов в Китае — на 33% больше, чем в предыдущем году, говорится в сообщении корпорации, пишет Интерфакс-Казахстан.



Таким образом, Alibaba осталась крупнейшим налогоплательщиком среди китайских интернет-компаний.

Как передает агентство «Синьхуа», в 2016 году компании, оперирующие на платформах Alibaba, предприятия upstream и логистические компании принесли китайскому бюджету более 200 млрд юаней налоговых отчислений и создали более 30 млн рабочих мест.

Компания также развивала бизнес по предоставлению новых услуг, включая аутсорсинг сервисного обслуживания клиентов, фотосъемку продукции, проверку качества, разработку дизайна онлайн-магазинов, подбор и подготовку персонала для электронной торговли.

Alibaba начнет борьбу с подделками

На торговых платформах Alibaba — Taobao и Tianmao — насчитывается более 45 тыс. операторов по предоставлению таких услуг, сообщила Alibaba, добавив, что за девять месяцев 2016 года доходы провайдеров услуг подскочили на 142% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

При этом услугами ее дочернего предприятия Ant Financial на конец 2016 года воспользовалось 600 млн потребителей со всего мира.