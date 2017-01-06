Арестовано руководство ЕНПФ

Арестовано руководство ЕНПФВчера, 17:13 Эту информацию обозревателю Forbes.kz подтвердил в пятницу, 6 января, глава управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка РК Александр Терентьев
Фото: Андрей Лунин
Александр Терентьев.
Как сообщал Forbes.kz, Департамент КНБ Алматы 21 декабря начал проводить досудебную проверку по факту приобретения Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) облигаций ТОО «Бузгул Аурум».
- ЕНПФ за счет собственных средств сделку провел, факт налицо. Эта сделка прошла на организованном рынке на торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE). Место проведения: специализированные торги первичного размещения. Покупатель - ЕНПФ. Сумма сделки: 5 млрд тенге. То есть ЕНПФ за счет собственных средств эту сделку провел, никакого отношения к управлению пенсионными активами, которое осуществляет Национальный банк, (она) не имеет. Уголовное дело возбуждено следственным управлением ДКНБ Алматы, - сказал начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка РК Александр Терентьев.
КНБ расследует обстоятельства сделки ЕНПФ
Об этом сообщил в понедельник, 26 декабря, директор департамента защиты пра... →
Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами АО «ЕНПФ» осуществляет самостоятельно, отметили в Нацбанке.
Терентьев также подчеркнул, что все следственные мероприятия проводятся силами ДКНБ, а Нацбанк оказывает ведомству содействие.
- Совместными усилиями осуществляется проверка: что повлияло на эту сделку, как была проведена и т.д., - сказал он.
В кулуарах пресс-конференции, которую Нацбанк РК, проводил в пятницу, 6 января, Александр Терентьев, отвечая на вопросы обозревателя Forbes.kz, подтвердил, что руководство ЕНПФ было арестовано. При этом подтверждать или опровергать информацию об аресте руководства ТОО «Бузгул Аурум» он не стал.
- 26 ноября 2016 Нацбанк, проанализировав эту сделку, обратился в правоохранительные органы с официальным заявлением, так как она вызвала сомнения. В течение определенного времени была доследственная проверка. Позже было официально объявлено, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время они осуществляют следственные действия вплоть до ареста руководителей ЕНПФ. Но это компетенция правоохранительных органов – информировать о тех или иных следственных мероприятиях. Я не в курсе всех событий, которые там происходят, но руководство ЕНПФ действительно было арестовано, - рассказал он.
Кто именно из руководства фонда был арестован, Александр Терентьев уточнять не стал.