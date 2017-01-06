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Forbes Kazakhstan объявил «Бизнесмена года»

Вчера, 12:40
Традиционно, уже четвертый раз подряд, в январском номере журнал объявляет о своем выборе
Forbes Kazakhstan объявил «Бизнесмена года»

В предыдущие годы звания «Бизнесмен года» по версии журнала Forbes Kazakhstan удостаивались известные предприниматели: Булат Утемуратов, Сержан Жумашов, Нурлан Смагулов. Каждый раз имя нового бизнесмена вызывает немалый резонанс среди читателей. Так и должно быть, ведь это наш собственный взгляд (ничьего мнения мы больше не спрашиваем), который определяется в ходе жарких споров внутри самой редакции. И теперь у нас было два-три главных кандидата, хотя, на самом деле, год выдался непростым для всего отечественного бизнеса.
В итоге Forbes Kazakhstan остановил выбор на Айдыне Рахимбаеве, главе и контролирующем акционере девелоперской BI Group, №20 рейтинга богатейших и №14 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan. Он также является председателем совета Ассоциации застройщиков Казахстана, членом Совета предпринимателей при президенте страны.

Forbes Kazakhstan объявил «Бизнесмена года»


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В минувшем году BI Group закрепилась в списке крупнейших строительных компаний мира, сдала рекордное количество квартир общей площадью около 1 млн кв. м. В группе открылся новый холдинг BI Engineering, заключивший крупный контракт с ТШО. Другой новый проект - Otau Group, по строительству доступного жилья. Кроме того, компания проложила 130 км бетонных дорог.
Рахимбаев - главный инициатор, председатель попечительского совета благотворительного проекта «Дом мамы». А в конце минувшего года он вручил ключи от квартир победителям своего нового проекта «Достойный гражданин Казахстана».
Помимо того, бизнесмен - спортсмен высокого уровня, входивший в качестве пилота клуба Astana Motorsport в топ-10 на легендарном «Дакаре» в классе внедорожников. А ныне он - участник международных соревнований по триатлону Ironman.
Читайте в свежем номере Forbes Kazakhstan о том, как обычный парень из села Казнаковка под Усть-Каменогорском, сын механизатора и почтового работника, создал ведущую строительную компанию Казахстана, внедряет в ней принципы работы японских корпораций и собирается конкурировать на мировом рынке.
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