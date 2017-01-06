Искусственный интеллект DeepMind AlphaGo тайно продолжает сокрушать людей-игроков в онлайн-режиме

Сегодня, 09:35Оказывается, что система искусственного интеллекта DeepMind AlphaGo, предназначенная для игры в древнюю китайскую игру Го, не "сошла со сцены" после того, как в прошлом году она победила лучшего в мире человека-игрока, шестикратного Чемпиона Мира Ли Седоля. Несколько месяцев назад на онлайн-платформе Tygem игры Го появился игрок с ником "Master", который начал крушить всех подряд. "Master" дважды победил даже Ки Джи (Ke Jie), первого номера на Tygem, и выиграл в 50 играх из 51 игры, в которых он принимал участие. Да и эта одна игра не была выиграна из-за проблем с подключением к Интернету.В течение этих нескольких месяцев у многих людей возникли подозрения, что позади аккаунта Master-а стоит система искусственного интеллекта. Но что это за система и кто является ее разработчиками оставалось под покровом тайны до недавнего времени. И только на прошлой неделе Демис Хассабис (Demis Hassabis), один из основателей проекта DeepMind, признался в своем твите, что за Master-ом скрывается очередная версия системы искусственного интеллекта AlphaGo."Мы все это время работали над совершенствованием системы AlphaGo и тайно проверяли ее новые возможности на нескольких онлайн-сервисах" - рассказывает Демис Хассабис, - "И сейчас мы полностью удовлетворены результатами нашей работы".Напомним нашим читателям, что появление системы AlphaGo стало причиной сенсации после того, как она в матче из пяти игр победила со счетом 4:1 Ли Седоля, лучшего игрока в Го в мире. Эта система стала первой в истории машиной, способной победить игрока-профессионала уровня 9-го дана в игре Го.Нейронная сеть искусственного интеллекта прошла процесс первоначального обучения на базе данных, содержащей записи о 30 миллионах ходов, сделанных в матчах с участием самых лучших людей-игроков. Затем система начала оттачивать свои навыки, тысячи раз кряду играя сама против себя. Приобретенный в ходе всего этого опыт система использовала для выработки наилучшей стратегии и прогнозирования результата, к которому в долгосрочной перспективе может привести тот или иной ход.Но все, что было сказано чуть выше, было заложено в систему AlphaGo еще в прошлом году. К сожалению, представители подразделения компании Google DeepMind еще не поделились с общественностью всеми новыми функциями и возможностями системы, которыми они наделили ее за последнее время.Согласно информации из Твиттера Демиса Хассабиса, в этом году планируется проведение нескольких публичных выступлений обновленной системы AlphaGo, в которых она снова будет сражаться с живыми людьми. "Теперь, когда этап неофициального тестирования пройден, мы планируем организовать несколько официальных соревнований" - пишет Демис Хассабис, - "Мы надеемся привлечь к этому делу организации, связанные с игрой Го, и людей-экспертов в этой области".