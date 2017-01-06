S&P понизило кредитный рейтинг Delta Bank

Сегодня, 08:19

Standard&Poor's понизило кредитный рейтинг АО «Delta Bank» до уровня «CCC+/C» в связи с проблемами с ликвидностью. При этом рейтинг по национальной шкале понижен до уровня «kzB-». Информация об этом размещена на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).



«Мы полагаем, что ситуация с ликвидностью казахстанского АО „Delta Bank“ значительно ухудшилась за последние несколько недель в связи со значительным оттоком корпоративного фондирования», — отметили в S&P.

Кроме того, рейтинги Delta Bank помещены в список CreditWatch Developing (рейтинги на пересмотре, ситуация находится в процессе развития. — Ред.).

«Насколько мы понимаем, в течение прошедших нескольких недель АО „Delta Bank“ испытывало проблемы с ликвидностью в связи со значительным оттоком депозитов корпоративных клиентов. Мы полагаем, что это было обусловлено тем, что 7 ноября 2016 года НБ РК приостановил действие лицензии АО „Delta Bank“ на принятие розничных вкладов и открытие новых счетов сроком на три месяца, несмотря на то что на долю депозитов приходится менее 5% совокупных депозитов банка», — уточнили в S&P.

Delta Bank опять сможет работать с физлицами

В Standard&Poor's отметили, что намерены вывести рейтинги банка из списка CreditWatch Developing в ближайшие три месяца. Однако в агентстве подчеркнули, что им необходимо получить «большую ясность в отношении способности АО „Delta Bank“ разрешить проблемы с ликвидностью, а также в отношении возможной поддержки со стороны НБРК и акционеров банка и стабилизации базы корпоративных депозитов».

«В данный момент АО «Delta bank» обсуждает с НБ РК вопрос о поддержке ликвидностью. Акционеры банка также согласовали с НБ РК вопрос о вливании 20 млрд тенге для поддержки капитализации и (или) ликвидности банка в течение декабря 2016 года и января 2017 года. Кроме того, 29 декабря 2016 года НБ РК восстановил лицензию АО «Delta Bank», — резюмировали в агентстве.

По данным S&P, по размеру совокупных активов (495 млрд тенге, или около 1,4 млрд долларов США по состоянию на 1 декабря 2016 года). Delta bank занимал 13-е место среди банков Казахстана, при этом рыночная доля банка по размерам активов составила 2%.