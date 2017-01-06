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Тутовый шелкопряд управляет миниатюрным автомобилем, двигая его в сторону источника запаха

Сегодня, 09:34
Тутовый шелкопряд управляет миниатюрным автомобилем, двигая его в сторону источника запаха


Нам всем уже неоднократно доводилось слышать о том, что, благодаря роботам некоторым из людей грозит потерять свои рабочие места. Не застрахованы от этого и "лучшие друзья человека". Служебные собаки, натренированные на поиск по запаху различных предметов и веществ, так же могут столкнуться с конкурентами в виде робототехнических устройств. Эти устройства, за счет использования достижений современных технологий, способны с такой же или даже более высокой эффективностью выискивать пострадавших в разрушенных зданиях, обнаруживать наркотики, взрывчатые вещества и места утечек опасных материалов.

Исследователи из Центра передовой науки и технологий (Research Center for Advanced Science and Technology) Токийского университета (University of Tokyo) создали чувствительного к запаху робота, который всегда движется в сторону источника запаха. А активным элементом этого робота является бабочка тутового шелкопряда (Bombyx mori), которая посажена поверх подвижного легкого шара, выполняющего функцию перевернутого шарика от старой компьютерной мыши. Почувствовав привлекающий запах, бабочка начинает двигаться по поверхности шара, словно по беговой дорожке, в направлении его источника. Оптические датчики отслеживают перемещение шара и передвигают автомобиль-робот в том же самом направлении.

Бабочка тутового шелкопряда обладает усиками, являющиеся своего рода детекторами запаха определенных феромонов. Во время испытаний семь "водителей" семь раз подряд безошибочно привели робота к источнику феромонов, в точности повторив путь таких же бабочек, движение которых не ограничивались кабиной автомобиля-робота. В среднем, для достижения места с источником запаха бабочке-водителю требовалось около двух секунд времени, хотя путь к источнику никогда не был прямым.

Данная работа является наглядной демонстрацией эффективности биоробототехнической системы. А в будущем исследователи из Токио планируют создать более маневренный и более мощный автомобиль-робот, которым смогут управлять бабочки тутового шелкопряда модифицированные на генном уровне. Благодаря этим генным модификациям бабочек станет привлекать не только запах феромонов, но и запахи других веществ, для обнаружения которых обычно используются дрессированные животные.

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