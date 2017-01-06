В РК предложили проверить все многоэтажные дома с автономным отоплением

Сегодня, 08:21

Комитет по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК предложил проверить все многоэтажные жилые дома в Казахстане с автономным отоплением, об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Полагаем, что необходимо провести проверку всех многоэтажных жилых домов с автономным отоплением в целях недопущения таких трагедий, как в Карагандинской области», — подчеркнули в комитете.

Отметим, что к централизованному теплоснабжению в Казахстане подключено 74% от общего количества многоквартирных жилых домов, а контроль за эксплуатацией и техническим состоянием установок, а также контроль за подготовкой и ремонтно-восстановительными работами по тепловым сетям осуществляется местными исполнительными органами.

При этом в Комитете по делам строительства и ЖКХ уточнили, что вопросы по подключению домов к централизованному отоплению решаются через соответствующие бюджетные программы, а также за счет собственных источников услугодателей. Затраты на подключение к централизованному теплоснабжению определяются на основании проектно-сметной документации с учетом наличия соответствующих тепловых мощностей и сетей теплоснабжения. Средства на модернизацию ЖКХ из бюджета выделяются областям после прохождения необходимых процедур, а приоритетность финансирования проектов определяется на основе заявок и решения акиматов.

При этом в 2017 году в рамках программы «Нрлы жол» выделено 48 млрд тенге на реализацию 80 проектов по модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения через механизм бюджетного кредитования.